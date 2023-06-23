В США предсказали крах цивилизации после отправки Украине истребителей F-16

Крейг Робертс – сотрудник Белого дома в администрации Рональда Рейгана – заявил, что поставки истребителей F-16 Украине приведут мир к краху цивилизации.

Об этом он написал в статье на собственном интернет-ресурсе, выдержки из которой публикует издание «Украина.ру». По его мнению, безрассудная политика Соединенных Штатов по отношению к Украине может привести к глобальной катастрофе.

В частности, он отметил, что у истребителей F-16, которые Вашингтон планирует передать Киеву, есть модификации с возможностью установки ядерных боеприпасов.

«Это безумие, – предупреждает Робертс. – Это может закончиться только гибелью цивилизации».

Экс-сотрудник Белого дома считает, что передача F-16 Украине существенно расширит масштабы конфликта.

«Поэтому сейчас Кремль рассматривает возможность нанесения ударов по европейским военным аэродромам, на которых будут базироваться эти истребители», – подчеркнул Робертс.

Кроме того, он напомнил, что ещё во второй половине XX века между США и СССР было заключено несколько договоров в сфере контроля над вооружениями. Однако «сегодня от этих достижений, призванных снизить напряженность и вероятность ядерной войны, ничего не осталось».

Безумие Вашингтона по развязыванию ядерной войны, считает политик, уже привело к появлению НАТО у российских границ, государственным переворотам на бывших советских территориях и использованию их против Москвы.

«Не удовлетворившись превращением России во врага, США сделали то же самое в отношении Китая и Ирана. Это безумие, которое может закончиться лишь уничтожением цивилизации», – резюмировал Робертс.