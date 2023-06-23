Ефимов: право на редевелопмент неэффективно используемой территории на Волгоградском проспекте выставили на торги

Власти Москвы выставили на торги право редевелопмента участка площадью почти 16 га на Волгоградском проспекте в Южнопортовом районе города. Аукцион запланирован на 15 августа, сообщил 23 июня заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественного-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Стартовала заявочная кампания на право комплексного развития территории по адресу: Волгоградский проспект, владение 32. Инвестор, который будет определен по результатам торгов, займется развитием площадки площадью 15,91 га и сможет возвести здесь общественно-деловые и производственные объекты», — сказал Владимир Ефимов.

По его оценке, общий объем инвестиций в этот проект составит около 36 млрд рублей, при этом в бюджет Москвы будет поступать 2,5 млрд рублей в год. Сейчас территория используется неэффективно, а после редевелопмента здесь появится более 6,5 тыс новых рабочих мест.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, у участка хорошая транспортная доступность: недалеко расположены две станции метро — «Волгоградский проспект» и «Дубровка», — а также станция «Угрешская» Московского центрального кольца. «Здесь планируется возвести более 260 тыс кв м общественно-деловой и производственной недвижимости, провести работы по благоустройству и озеленению площадки», – добавил он.

Первоначальная цена лота составляет 424,5 млн рублей.

Напомним, власти столицы запустили программу развития комплексных территорий, чтобы вовлечь в хозяйственный оборот земли в черте города, которые заброшены или используются неэффективно. Первый такой договор заключен в 2020 году в отношении промзоны «Октябрьское поле». Всего на данный момент подписано 11 соглашений с инвесторами. А кроме того, столица назначила операторов, которые преобразуют еще 15 участков. По оценкам мэрии Москвы, общий объем инвестиций в программу превысит 7 трлн рублей, а также в ходе ее реализации появится более полумиллиона новых рабочих мест.