ЕС ввел запрет на трубопроводные поставки российской нефти в Польшу и ФРГ

Еврокомиссия сообщила, что Совет ЕС утвердил новый, 11-й пакет санкций против России, который предусматривает ограничения в отношении 87 юрлиц и дополнительные запреты на транзит товаров через РФ.

Как отмечается в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕК, временная отсрочка, предоставленная Германии и Польше в отношении поставок нефти из России по северному отрезку трубопровода «Дружба», прекращается. Вместе с тем указывается, что нефть из Казахстана или другой третьей страны сможет продолжать транзит через РФ и поступать в Европу по этой магистрали.

Вместе с тем остается в силе исключение для Японии по введенному G7 и Евросоюзом «потолку цен» на российскую нефть — price-cap не действует при покупке нефти с Сахалина до 31 марта 2024 года.

Сообщается, что Евросоюз расширяет ограничения на транзит по территории РФ товаров и технологий, которые могут использоваться в оборонном секторе. «Для того, чтобы минимизировать риск обхода санкций, сегодняшним решением запрещается транзит через территорию России большего количества товаров и технологий, которые могли бы оказать содействие военно-технологическому развитию сектора обороны и безопасности. Речь идет о товарах и технологиях, используемых в авиакосмической промышленности, авиатоплива и топливных добавок, которые ЕС поставляет в третьи страны», — указывается в материалах ЕК.

Расширены ограничения по автомобильным грузоперевозкам: проезд через территорию ЕС грузовикам с российскими прицепами и полуприцепами теперь полностью запрещен.

Утвержден запретит на допуск в порты стран ЕС судов, вовлеченных в практику перевалки грузов ship-to-ship «в случае, если соответствующие власти имеют основания полагать, что эти суда имеют отношение к нарушению запрета на импорт в ЕС доставляемой морским путем российской нефти и нефтепродуктов».

Помимо этого, отныне запрещены поставки в РФ электромобилей и гибридных автомобилей, а запрет на экспорт машин класса люкс планируется распространить на все новые и подержанные транспортные средства с объемом двигателя больше 1900 см³. Также планируется ввести полный запрет «на некоторые типы компонентов машин».

Ужесточаются ограничения на импорт товаров из стали — запрещаются любые поставки, если для их производства использовалось российское сырье; компании, поставляющие металл в страны ЕС, должны будут доказать, что использованные исходные материалы для переработки в третьей стране не были привезены из РФ.

Утвержденный Советом ЕС пакет санкций также продлевает приостановку действия лицензий на вещание пяти российских СМИ: RT Balkan, Oriental Review, New Eastern Outlook, Царьград и Катехон.

Отмечается, что «черный список» пополнят среди прочего компании, зарегистрированные в Китае, Узбекистане, ОАЭ, Сирии и Армении.