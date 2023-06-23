За пригоршню долларов. В пригоршне - триллион

Взлет акций крупнейших технологических компаний США, связанный со спекуляциями на предполагаемой пользе, которую они получат от развития искусственного интеллекта (ИИ), безусловно, впечатляет. С начала года гиганты капитализации – Apple ($2,9 трлн), Microsoft ($2,5 трлн), Alphabet ($1,6 трлн), Amazon.com ($1,3 трлн) и NVIDIA ($1,1 трлн) – подорожали на 43,9%, 41,6%, 39,6%, 54,9% и 194,5% соответственно. Из воздуха созданы триллионы долларов стоимости.

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Широкая публика в болезненном страхе упустить блестящую возможность толпой вваливается на рынок – фонды акций США получили на прошлой неделе максимальный приток средств с февраля 2021 года. Но «медведи» испытывают энтузиазм иного рода. Они оценили достижения ралли, как случай массового помешательства – такие иногда приносят неплохие деньги игрокам от «шорта».

По данным S3 Partners, общая сумма коротких позиций по акциям США достигла $1,02 трлн. Круглую отметку в один триллион она превысила впервые с апреля 2022 года – тогда, к слову, за следующие шесть месяцев «медведи» сделали рекордные суммы.

На этот раз, разумеется, ничего точно утверждать нельзя (будущее неизвестно никому), но аргументы продавцов в короткую опять сильны. Хотя, конечно, как заметил когда-то легендарный инвестор Питер Линч медвежий аргумент – кто его знает почему – вообще всегда звучит умнее бычьего.

Данные S3 показывают, что лидерами продаж в «шорт» сейчас предсказуемо являются лидеры ралли на хайпе вокруг ИИ – Tesla, Apple, Microsoft, Nvidia и Amazon.com. По состоянию на пятницу коллективная короткая ставка против этих акций превышала $83 млрд. Они очень дороги – как в абсолютном выражении, так и по относительным коэффициентам. P/E (цена/прибыль) Tesla составляет 77,9, Apple – 31,8, Microsoft – 36,8, Nvidia – 223,6, а Amazon.com – 315,7. При неизменной прибыли именно столько лет понадобилось бы только на то, чтобы вернуть деньги, вложенные в акцию.

Но рынок, конечно, рассчитывает на стремительный и многолетний рост прибыли. Насколько это вероятно, вопрос всегда спорный, но для того чтобы правы оказались «быки», взлет доходов должен оказаться даже еще более фантастическим, чем лет десять назад выглядела сама идея ИИ.

Так что шансы у «медведей» есть, хотя это не будет легкой прогулкой – безумное ралли может продолжаться гораздо дольше, чем спекулянт будет оставаться платежеспособным. Уже сейчас бумажные убытки по «шортам» против американских акций превышают $101 млрд. Тем не менее, «медведи» продолжают наращивать позиции.

«Между успехом, которого добился рынок, и пессимизмом, растущим по мере наращивания этого успеха, существует непосредственная связь», – говорил Bloomberg главный рыночный стратег B. Riley Wealth Артур Хоган.

Впрочем, на стороне «медведей» играет еще одно обстоятельство: темпы роста прибыли на акцию и темпы роста чистой прибыли могут очень различаться. В случае дополнительных эмиссий на долю сегодняшних инвесторов придется еще меньше дохода, а та же Nvidia уже планирует их.

«Просто не хватает рыночной капитализации, чтобы поддержать манию покупки акций, связанных с ИИ», – заявил на днях The Wall Street Journal главный инвестиционный директор LVW Advisors Джозеф Заппиа.

«О боже, – ответил глава Chanos & Company Джим Чанос, известный своими «шортами» Enron и китайской недвижимости. – Уолл-стрит неплохо умеет создавать предложение для удовлетворения спроса.»

