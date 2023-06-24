«Северсталь» вовремя обещала то, для чего еще не время

Эту неделю Индекс МосБиржи завершил едва заметным падением – на 0,2%. Однако в плюсе осталось только 80% входящих в него бумаг и в первую очередь это были акции крупнейших компаний из черной металлургии.

ММК подорожал на 1,6%, НЛМК – на 4,17%, а лучший результат в составе индекса показала «Северсталь» – 8,48%.

Рынок давно присматривается к металлургам – не случайно их акции удвоились от минимумов осени. Ситуация на внутреннем рынке улучшается, экспортные поставки переориентируются – и у рынка есть надежда, что эти компании однажды снова начнут щедро делиться прибылью с акционерами.

ММК, Северсталь и НЛМК отказались от выплаты дивидендов за 2022 год, но тратят они не все заработанное – и деньги продолжают копиться. Некоторые аналитики даже фантазировали о том, что это в результате выльется в выплату дивидендов с доходностью более 20%. Но даже и куда меньшие выплаты многих бы устроили. Вопрос был: когда?

И на прошлой неделе рынок получил намеки на ответ в интервью главы «Северстали» Александра Шевелева «Интерфаксу». Именно поэтому акции этой компании и стали лидером роста. Он сообщил о том, что по итогам II квартала ожидаются сильные операционные результаты, упомянув, что «дивидендная передышка, вероятно, не будет длиться вечно».

«Когда мы почувствуем стабильность на каком-то значимом отрезке времени, думаю, мы вернемся к выплатам, – заявил гендиректор ‘Северстали’. – Но такое решение должны принять совет директоров и акционеры».

Это вообще-то не слишком определенное утверждение рынок воспринял почти как обещание выплат уже в этом году. И не только этой компанией, но и другими металлургами. Большой дивидендный сезон в России уже завершается – и надежды на получение осенью-зимой новой порции двузначных выплат потянули котировки акций сталеваров вверх.

Насколько они реалистичны – вопрос. Как по срокам, так и по размерам дивидендов, все это гадание на кофейной гуще. Точных данных о финансовом положении металлургов нет, хотя рынок и надеется уточнить этот момент, если во втором полугодии возобновится раскрытие отчетности по МСФО.

Но ожидать от той же «Северстали» выплат в 90-110 руб. на акцию (вчера торги закрылись на 1164,6 руб.) – отнюдь не иррационально. Это, конечно, не 20% доходности, но в то же время и совсем немало.

«Мы не исключаем, что ‘Северсталь’ может к 4К23-1К24 выплатить дивиденды с доходностью как минимум 8% (при коэффициенте выплат 50%), – написали на этой неделе аналитики ‘БКС Мир инвестиций’ Кирилл Чуйко и Дмитрий Казаков. – В целом мы подтверждаем наш позитивный взгляд на компанию, поскольку сильный внутренний рынок поддерживает продажи и цены».