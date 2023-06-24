Американское интеллектуальное казино закрывается

Ралли «имени ИИ» обеспечило Nasdaq Composite редкую – пятую в этом столетии – серию из восьми недель роста подряд. Но все в мире конечно – и вчера она прервалась. Технологический индекс потерял по итогам дня 1,01%, а за неделю – 1,4%.

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S&P 500 оборвал пятинедельную плюсовую серию – это был его лучший результат с ноября 2021 года. Он потерял за четыре торговых дня (понедельник в США был нерабочим) ровно столько же, сколько и Nasdaq, а в пятницу – 0,77%. Для обоих индексов это была худшая неделя с марта.

Dow Jones Industrial Average, на который акции семи крупнейших технологических компаний, обеспечивших взлет Nasdaq, влияли несильно, в ралли ИИ почти не участвовал. Но упал и он – на 0,65% за день и 1,7% за неделю.

Закончилось ли и само это странное, нежданное и удивительно «узкое» ралли – вопрос из тех, ответы на которые зависят от позиции, открытой на рынке аналитиком. «Медведи» полагают, что это все, но допускают вероятность новых попыток роста. «Быки» считают, что это лишь передышка, но согласны, что она может затянуться.

Так что правы на какое-то время могут оказаться обе стороны. Почти так же, как вчера угадали бы и те, кто прогнозировал рекордный рост акций Apple, и те, кто обещал падение. Самая дорогая компания мира переписала исторический максимум – ее капитализация на мгновение превысила $2,95 трлн. Но день она закрыла падением на 0,17%.

Упали вчера и большинство крупнейших технологических компаний – Nasdaq 100 потерял 1%. Но с начала года их прирост все еще колоссален, и «быкам» нетрудно видеть во всем этом всего лишь коррекцию.

«Совсем не удивительно, что рынки взяли передышку на этой неделе, ведь инвесторам надо переварить “ястребиные” комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла, - говорил вчера CNBC главный рыночный стратег B. Riley Wealth Management Арт Хоган. – В той мере, в какой за короткое время Nasdaq 100, Nasdaq Composite и S&P 500 перешли от перекупленности по RSI к возвращению в нормальный диапазон, мы проделали хорошую работу по некоторой стабилизации. Я не удивлюсь, если на следующей неделе будет то же самое.»

«Медведи» видят иную картину. Джером Пауэлл действительно навел на этой неделе многих на мысли о предстоящей США рецессии, заявив, что в этом году могут понадобиться новые повышения ставки. Для акций, особенно технологических, это плохая новость – и не только на ближайшие дни. Но это лишь часть проблемы. Для рынков деньги важнее, чем слова, а ликвидность уходит.

Минфин США после поднятия потолка госдолга начал спешно размещать US Treasuries, пополняя опустевший общий счет казначейства. За последние две с половиной недели остатки на нем выросли более чем на $340 млрд, но еще предстоит немало размещений – на сотни миллиардов.

После закачки денег в банковскую систему во время острой фазы кризиса ФРС вновь начала откачивать ликвидность с рынка путем количественного ужесточения. За последние три месяца – с 22 марта по 21 июня – ее баланс сократился на $371 млрд. И этот процесс продолжается.

При этом именно сейчас идет крупнейшая ребалансировка портфелей с 2021 года. По оценкам JPMorgan, до конца июня будет продано акций на $150 млрд. Одно лишь это, по его расчетам, должно снизить мировые индексы на 5%.

Инвесторы же потянулись на выход. Reuters, ссылаясь на Refinitiv, сообщает, что на этой неделе фонды акций США показали самый большой чистый отток средств с 29 марта – $16,47 млрд.

А стратег Bank of America Майкл Хартнетт пишет о первых признаках бегства инвесторов и из лидеров ралли – бумаг технологических компаний. Фонды таких акций, по его расчетам, понесли максимальные потери за 10 недель.

Активизировались и продавцы в короткую – чистый «шорт» американских акций еще в начале недели превысил $1 трлн. Это максимум с апреля 2022 года.

Так что медвежьи аргументы выглядят не слабее бычьих, тем более что рынок уже недешев. Рост акций и падение доходов компаний вернули коэффициент P/E (цена/прибыль) S&P 500 на уровень сентября 2021 года – обвал 2022-го начинался с меньших цифр. И, например, BNP Paribas сейчас называет целью S&P 500 уровень 3400 пунктов, что подразумевает его падение более чем на 20%.

«Что важно для акций? – говорил Bloomberg стратег BNP Paribas Грег Бутл. – Даже если корпорации и готовы к рецессии – а она широко разрекламирована, – то при взгляде на оценочные коэффициенты совсем не очевидно, что это же можно сказать и про рынок.»

