Биткоин растёт даже тогда, когда всё остальное падает

Этот месяц уже претендует на статус исторического для старейшей криптовалюты. Начинался он гонениями SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам США) на криптобиржи, а завершается массовым признанием биткоина институциональными инвесторами и, похоже, самим регулятором.

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Неделю назад внезапная подача крупнейшей управляющей компанией мира BlackRock заявки на создание спотового ETF (exchange traded fund – биржевой фонд) на биткоин взорвала ситуацию на рынке. Главная криптовалюта, тогда только что обновившая минимум с марта ($24770), стремительно пошла вверх – и с тех пор регулярно берет очередные рубежи на все новых новостях из этого ряда.

Вчера она достигала уже $31458 – это максимум с начала июня 2022 года. Причиной стала регистрация SEC первого в истории плечевого фьючерсного ETF на биткоин. Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) планируется запустить на CBOE уже 27 июня.

На этом фоне никакие новости, обрушивающие другие рынки, на биткоин и последовавшие за ним альткоины почти не действуют. Вчера криптовалюты взлетали на фоне синхронного обвала азиатских, европейских и американских индексов, готовившихся к рецессии.

Все говорит о растущем спросе на биткоин не только увлеченной последними новостями широкой публики, но и крупных финансовых институтов США. Резкие взлеты котировок на высоких объемах в последнее время случаются именно в американские часы торгов. Активизировались институциональные инвесторы и на другом поле.

Конкуренты BlackRock уже выстроились в очередь в SEC с собственными проектами ETF на биткоин. При этом такие гиганты как Citadel, Fidelity, Charles Schwab, Sequoia Capital и целый ряд других на днях запустили новую криптобиржу, которая должна соответствовать всем требованиям регулятора.

Поначалу это выглядело диковинно: SEC судится сейчас с крупнейшими криптобиржами, а заявки на спот-биткоиновый ETF она отклоняла раз тридцать. Но с каждым днем казалось все более очевидным, что крупные финансисты просто как-то договорились с регулятором. Вчера эта версия получила сильное подтверждение, которое и подбросило биткоин на годовой максимум.

SEC отказывалась одобрять спот-биткоиновые ETF, ссылаясь на недостаточную защиту инвесторов и возможность манипулирования ценами криптовалют. Но биржевые фонды на фьючерсы на биткоин существовали, хотя их динамика не могла принципиально отличаться от поведения базового актива.

Уже это выглядело странно, но появление BITX выходит за все рамки. ETF с плечом – по определению весьма рискованный инструмент, способный оставить неловкого инвестора без штанов даже при работе с куда более спокойным активом, чем биткоин.

«Когда мы оглянемся на сагу с биткойн-ETF через 5 или 10 лет, это будет одним из самых нелепых аспектов, – написал в микроблоге президент консалтинговой фирмы The ETF Store Нейт Герачи. – Запуск фьючерсного продукта с 2-кратным кредитным плечом раньше, чем простого спотового ETF. Дикость.»

Так что вполне вероятно, заявки от BlackRock и ее конкурентов в SEC очень уж долго не залежатся. И сейчас на рынке идет активная подготовка к моменту появления новых фондов. Они создадут спрос на биткоин на десятки миллиардов долларов, который непросто будет удовлетворить ни на биржах, ни через внебиржевые сделки.

«Великое накопление биткоинов началось, – написал вчера в соцсетях один из двух первых криптовалютных миллардеров Кэмерон Винклвосс. – Любой, кто наблюдает за шквалом заявок на ETF, понимает, что окно для покупки биткоинов до того, как ETF заработают и откроют шлюзы, быстро закрывается.»

