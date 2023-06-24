Дмитрий Медведев: «Это хорошо продуманная и спланированная операция, цель которой – захват власти»

Развитие событий показывает, что действия лиц, организовавших военный мятеж, полностью укладываются в схему продуманного и срежиссированного госпереворота, передает РИА «Новости» заявление зампреда Совбеза Дмитрия Медведева.

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«С учётом высокой подготовленности схемы, профессиональной слаженности действий, качественного управления передвижением войск можно говорить о наличии продуманного военного замысла и участия в мятеже лиц, ранее проходивших службу в элитных частях Вооружённых сил РФ, а вполне вероятно, и иностранных специалистов», – констатировал Медведев.

Поэтому, уверен он, спекуляции на тему былых обид, невыполнения неких обязательств со стороны Министерства обороны РФ и якобы имевших место «ударов» по тыловым расположениям ЧВК, а также коррупции чиновников, не выдерживают никакой критики.

«Это брехня, – сказал зампред Совбеза. – Очевидно, что это хорошо продуманная и спланированная операция, цель которой – захват власти в стране. Мы понимаем, к каким последствиям может привести государственный переворот в крупнейшей ядерной державе.»

Медведев подчеркнул, что в истории не случалось еще, чтобы крупнейший арсенал ядерного оружия попал в руки бандитов. Такой кризис, уверен он, очевидно не ограничится рамками одной страны. Весь мир будет поставлен на грань уничтожения.

«Мы не позволим событиям пойти по такому сценарию, – заверил Дмитрий Медведев. Как бы этого ни хотелось свихнувшимся преступникам и их поклонникам.»

