ИННОПРОМ-2023: 27 июня поднимется стоимость VIP-участия

24 июня 2023, 13:46

Главная промышленная выставка страны вновь соберет всю индустриальную Россию в Екатеринбурге для обсуждения новых стратегий устойчивости и возможностей для расширения торгово-экономических связей с иностранными партнерами.

предоставлено пресс-службой

ИННОПРОМ в Екатеринбурге состоится уже в 14-й раз и снова станет интеллектуальной площадкой, на которой руководители бизнеса и представители власти предложат свои решения, направленные на преодоление  небывалых ранее рисков и угроз.

Почему стоит приехать на ИННОПРОМ 10-13 июля

  • 600+ российских и международных экспонентов из 22 стран
  • 55 торгпредов открытых для российского бизнеса государств
  • 350+ компаний — производителей комплектующих
  • 40 000+ посетителей-специалистов, принимающих решения о закупках, представителей промышленных предприятий и дилерских компаний
  • 130 белорусских компаний в рамках национальной экспозиции страны-партнера
  • 100+ мероприятий деловой программы
  • 400+ китайских компаний в рамках Российско-Китайского ЭКСПО
  • 80% аудитории ИННОПРОМ — руководители бизнеса и профессиональные участники

Приглашаем на ИННОПРОМ в качестве VIP-участника — вас ждут привилегии и максимальные возможности для посещения выставки с опциями премиум-класса.

Услуга включает в себя:

  • Приоритетную посадку на основной стратегической сессии 10 июля
  • Неограниченный доступ в VIP-лаунж
  • Отдельную стойку регистрации
  • Отдельный VIP-вход
  • Доступ к VIP-парковке на 1 автомобиль
  • Приглашение на официальный вечерний прием губернатора Свердловской области на 1 персону

Оплатить VIP-участие и пройти онлайн-регистрацию на сайте 

До 26 июня включительно стоимость услуги составляет 150 000 рублей, включая НДС. 

С 27 июня 2023 года — 200 000 рублей, включая НДС.

Внимание! Просим завершить вашу регистрацию на сайте до 3 июля включительно