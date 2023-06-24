ИННОПРОМ-2023: 27 июня поднимется стоимость VIP-участия

ИННОПРОМ в Екатеринбурге состоится уже в 14-й раз и снова станет интеллектуальной площадкой, на которой руководители бизнеса и представители власти предложат свои решения, направленные на преодоление небывалых ранее рисков и угроз.
Почему стоит приехать на ИННОПРОМ 10-13 июля
- 600+ российских и международных экспонентов из 22 стран
- 55 торгпредов открытых для российского бизнеса государств
- 350+ компаний — производителей комплектующих
- 40 000+ посетителей-специалистов, принимающих решения о закупках, представителей промышленных предприятий и дилерских компаний
- 130 белорусских компаний в рамках национальной экспозиции страны-партнера
- 100+ мероприятий деловой программы
- 400+ китайских компаний в рамках Российско-Китайского ЭКСПО
- 80% аудитории ИННОПРОМ — руководители бизнеса и профессиональные участники
Приглашаем на ИННОПРОМ в качестве VIP-участника — вас ждут привилегии и максимальные возможности для посещения выставки с опциями премиум-класса.
Услуга включает в себя:
- Приоритетную посадку на основной стратегической сессии 10 июля
- Неограниченный доступ в VIP-лаунж
- Отдельную стойку регистрации
- Отдельный VIP-вход
- Доступ к VIP-парковке на 1 автомобиль
- Приглашение на официальный вечерний прием губернатора Свердловской области на 1 персону
Оплатить VIP-участие и пройти онлайн-регистрацию на сайте
До 26 июня включительно стоимость услуги составляет 150 000 рублей, включая НДС.
С 27 июня 2023 года — 200 000 рублей, включая НДС.
Внимание! Просим завершить вашу регистрацию на сайте до 3 июля включительно