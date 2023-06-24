ИННОПРОМ-2023: 27 июня поднимется стоимость VIP-участия

ИННОПРОМ в Екатеринбурге состоится уже в 14-й раз и снова станет интеллектуальной площадкой, на которой руководители бизнеса и представители власти предложат свои решения, направленные на преодоление небывалых ранее рисков и угроз.

Почему стоит приехать на ИННОПРОМ 10-13 июля

600+ российских и международных экспонентов из 22 стран

55 торгпредов открытых для российского бизнеса государств

350+ компаний — производителей комплектующих

40 000+ посетителей-специалистов, принимающих решения о закупках, представителей промышленных предприятий и дилерских компаний

130 белорусских компаний в рамках национальной экспозиции страны-партнера

100+ мероприятий деловой программы

400+ китайских компаний в рамках Российско-Китайского ЭКСПО

80% аудитории ИННОПРОМ — руководители бизнеса и профессиональные участники

Приглашаем на ИННОПРОМ в качестве VIP-участника — вас ждут привилегии и максимальные возможности для посещения выставки с опциями премиум-класса.

Услуга включает в себя:

Приоритетную посадку на основной стратегической сессии 10 июля

Неограниченный доступ в VIP-лаунж

Отдельную стойку регистрации

Отдельный VIP-вход

Доступ к VIP-парковке на 1 автомобиль

Приглашение на официальный вечерний прием губернатора Свердловской области на 1 персону

Оплатить VIP-участие и пройти онлайн-регистрацию на сайте

До 26 июня включительно стоимость услуги составляет 150 000 рублей, включая НДС.

С 27 июня 2023 года — 200 000 рублей, включая НДС.

Внимание! Просим завершить вашу регистрацию на сайте до 3 июля включительно