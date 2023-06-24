Кадыров: мятеж должен быть подавлен

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал подавить вооружённый мятеж, который устроили бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным.

В своём Telegram-канале политик написал, что происходящее – это не ультиматум Министерству обороны, а вызов государству, против которого необходимо сплотиться всем вокруг национального лидера: военным, силовикам, губернаторам, гражданскому населению. Он также обратился «к бойцам – патриотам нашей Родины».

«Не ведитесь на провокации. Какие бы цели вам ни расписывали, какие бы обещания вам ни говорили - безопасность государства и сплоченность российского общества в такой момент превыше всего! Посмотрите, как пользуются этой ситуацией наши враги на Западе.

Сколько вбросов, сколько вранья, сколько лживых призывов, которые пугают наших граждан, создают опасность возникновения дестабилизирующей обстановки. И это ожидаемые последствия предательского марша Пригожина», – подчеркнул Кадыров.

По его словам, бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряжённости.

«Мы сделаем всё, чтобы сохранить единство России и защитить её государственность! Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жёсткие меры, то мы готовы!», – резюмировал Кадыров.

Как ранее писал «Эксперт», президент России Владимир Путин в своём обращении к гражданам РФ, личному составу ВС РФ и бойцам ЧВК «Вагнер» осудил попытку военного мятежа в стране. К последним глава государства обратился словами Минобороны — как к тем, кого «обманом втянули в преступную авантюру». Как подчеркнул президент, против России направлена вся военная машина Запада.

