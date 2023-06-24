Минобороны России обратилось к бойцам отрядов ЧВК «Вагнер»

Минобороны РФ обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», в котором говорится, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина и участию в вооружённом мятеже.

«Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана», сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.

Минобороны обращается к бойцам ЧВК «Вагнер» проявить благоразумие и выйти на связь с представителями ведомства или правоохранительных органов.

«Мы гарантируем всем безопасность», – пообещали в ведомстве.

Как ранее писал «Эксперт», ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

Напомним, накануне в соцсетях от имени Пригожина стала появляться информация о якобы нанесении ВС РФ удара по «тыловым лагерям» частной военной компании. В Минобороны РФ сообщили, что эти сведения являются ложными.

Заявления Пригожина стали основанием для возбуждения уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Там призвали Пригожина прекратить противоправные действия.

В Генпрокуратуре заявили, что уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа возбуждено законно и обоснованно. Указывается, что за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Ведомство уточнило, что даст надлежащую правовую оценку действиям Пригожина.

ФСБ призвала бойцов ЧВК «Вагнер» принять меры к задержанию Пригожина и отказаться от выполнения его приказов. Судя по обращениям к личному составу ЧВК генералов Суровикина и Алексеева, те покинули места постоянной дислокации.

