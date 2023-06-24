Минобороны сообщило оперативные данные о ходе спецоперации

Министерство обороны России сообщило оперативные данные о ходе специальной военной операции.

Согласно информации, озвученной официальным представителем ведомства генерал-лейтенантом Игорем Конашенковым, 23 июня в ответ на удар по автомобильному мосту через Чонгарский пролив на украинской авиабазе в районе населённого пункта Староконстантинов Хмельницкой области ВС РФ уничтожили склад с крылатыми ракетами «Storm Shadow».

В ночь на 24 июня ВКС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике ВСУ на аэродромах «Канатово» в Кировоградской области, а также «Днепр». Все объекты были поражены, цель удара достигнута.

На Донецком направлении активными действиями «Южной» группировки войск успешно отражены девять атак противника в районах населённых пунктов Весёлое, Артёмовск, Авдеевка, Первомайское и Марьинка (ДНР). В ходе боевых действий уничтожено более 245 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, 7 пикапов, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Бахмутовском тактическом направлении ударами авиации и артиллерии поражены скопления живой силы и военной техники 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ. В районе населённых пунктов Северск и Сухая Балка (ДНР) уничтожены 2 склада боеприпасов 45-й артиллерийской бригады и 109-й бригады территориальной обороны ВСУ.

На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа грамотными и самоотверженными действиями подразделений группировки «Восток» ВС РФ, огнём артиллерии и тяжёлых огнеметных систем, отражены три атаки ВСУ в районах населённых пунктов Макаровка, Новоселка (ДНР) и Левадное (Запорожская область). В результате огневого поражения выдвигавшихся резервов ВСУ в районах населённых пунктов Новополь (ДНР) и Новодаровка (Запорожская область) уничтожены 2 танка и6 боевых бронированных машин противника.

На Запорожском направлении ВС РФ отразили атаку подразделений 47-й механизированной бригады противника в районе населённого пункта Яблоково (Запорожская область). Ударами армейской авиации поражены скопления живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Преображенка и Новоданиловка (Запорожская область). В районе населённого пункта Малые Щербаки (Запорожская область) уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

Потери ВСУ на этих направлениях составили свыше 170 боевиков, 12 боевых бронированных машин, 3 танка, 3 БМП, 3 автомобиля, 2 гаубицы «Мста-Б», гаубица Д-20, боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка «Cezar» производства Франции и артиллерийская система М777 производства США.

На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Новомлынск, Тимковка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР). В районах населённых пунктов Ягодное и Берестовое (Харьковская область) уничтожены 3 украинские ДРГ. Потери противника составили до 30 боевиков, 3 автомобиля и гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении группировкой войск «Центр» отражены четыре атаки подразделений ВСУ в Серебрянском лесничестве. В районах населённых пунктов Невское Луганской народной республики и Торское (ДНР) ударами авиации нанесено поражение подразделениям 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ. В районах населённых пунктов Ямполовка, Торское (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР) пресечена деятельность 3-х украинских ДРГ. Уничтожено свыше 100 боевиков, 3 пикапа боевая машина пехоты, 2 боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 45 боевиков, 2 автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», 2 самоходные артиллерийские установки «Акация» и 2 самоходные гаубицы «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124-х районах. В районе города Днепропетровск уничтожены два хранилища топлива для военной техники группировки ВСУ.

Российские средства ПВО уничтожили 24 БПЛА в районах населённых пунктов Зайцево, Артёмовск, Новобахмутовка, Володино, Яковлевка, Соледар, Белогоровка (ДНР), Кременная (ЛНР) Ульяновка (Херсонская область), Шевченково и Мирное (Запорожская область).

За всё время СВО российские силы уничтожили 444 самолёта, 240 вертолётов, 4 775 БПЛА, 426 ЗРК, 10 319 танков и других боевых бронированных машин, 1 131 боевая машина РСЗО, 5 218 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 11 152 единицы специальной военной автомобильной техники.

Как ранее писал «Эксперт», российские средства ПВО отразили попытку ВСУ нанести ракетный удар по Михайловке в Запорожской области. Все снаряды перехвачены системой ПВО ВС РФ и сбиты. Повреждений и разрушений, жертв и пострадавших нет.