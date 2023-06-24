По территории Липецкой области передвигается техника ЧВК «Вагнер».

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на главу региона Игоря Артамонова. По его словам, правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения.

«Ситуация находится под контролем, – подчеркнул он. – Каких-либо сбоев в работе критической инфраструктуры нет. С ночи мы с командой и представителями всех ведомств находимся в оперштабе. На связи со всеми главами районов и службами. Все работают чётко и слаженно».

Чиновник ещё раз напомнил, что жителям настоятельно рекомендуется не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте.

«Понимаю все неудобства, но убедительно прошу помочь нам и последовать этим рекомендациям. Друзья, надеюсь на ваше понимание и благоразумие», – заявил Артамонов.