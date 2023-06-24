ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу

Информацию о попытке главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина организовать военный мятеж обобщило агентство ТАСС.

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Как сообщается, в соцсетях от имени Пригожина стала появляться информация о якобы нанесении Вооруженными силами России удара по «тыловым лагерям» частной военной компании. В Минобороны РФ сообщили, что эти сведения являются ложными. Первый канал в спецвыпуске о Пригожине назвал видео об обстреле «вагнеровцев» постановкой.

О том, что президент РФ проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что «необходимые меры принимаются».

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Заявления Пригожина стали основанием для возбуждения уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Там призвали Пригожина прекратить противоправные действия. О том, что в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации противостояния в Российской Федерации ФСБ возбудило уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу со стороны Евгения Пригожина, со ссылкой на ЦОС ФСБ сообщило агентство РИА Новости.

В Генпрокуратуре заявили, что уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа возбуждено законно и обоснованно. Указывается, что за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Ведомство уточнило, что даст надлежащую правовую оценку действиям Пригожина.

ФСБ призвала бойцов ЧВК «Вагнер» принять меры к задержанию Пригожина и отказаться от выполнения его приказов. Судя по обращениям к личному составу ЧВК генералов Суровикина и Алексеева, те покинули места постоянной дислокации. О направлении их движения не сообщается.

О том, что что Киев воспользовался провокацией главы ЧВК «Вагнер» и готовится к наступлению, заявили в Минобороны РФ.

В Ростове-на-Дону рядом выставили посты со штабом Южного военного округа (ЮВО). Центральные улицы города патрулируют полицейские машины, на западе Ростова слышны звуки пролета воздушной техники.

Под усиленную охрану были взяты важнейшие объекты Москвы, усилены меры безопасности.