Пригожин принял предложение Лукашенко. Колонны «Вагнера» разворачиваются и уходят в свои лагеря

По информации пресс-службы Александра Лукашенко, сегодня утром президент России Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации на юге России, связанной с действиями частной военной компании «Вагнер». Главы государств договорились о совместных действиях.

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В развитие договоренностей, говорится далее в сообщении, президент Беларуси дополнительно уточнил по имеющимся собственным каналам ситуацию, и после этого, по согласованию с президентом России провел переговоры с руководителем ЧВК Евгением Пригожиным.

«Переговоры длились в течение всего дня, – сообщает пресс-служба Лукашенко, – в результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России.»

По сообщению пресс-службы, Евгений Пригожин принял предложение президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании «Вагнер» на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

«На данный момент на столе – абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК “Вагнер”», – подводит итотг пресс-служба белорусского президента.

