Путин: любая смута - смертельная угроза, наши действия будут жесткими

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам РФ, назвал ударом в спину попытку расколоть общество.

По его словам, любые распри нужно отбросить в период проведения специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, непомерные амбиции привели к измене России. Путин призвал прекратить участие в вооруженном мятеже тех, кого пытаются втянуть в него

«Любая смута – смертельная угроза, наши действия будут жёсткими. Все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом», – заявил президент.

