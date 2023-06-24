Путин осудил попытку военного мятежа в России

Президент России Владимир Путин в своём обращении к гражданам РФ, личному составу ВС РФ и бойцам ЧВК «Вагнер» осудил попытку военного мятежа в стране.

К последним глава государства обратился словами Минобороны — как к тем, кого «обманом втянули в преступную авантюру». Как подчеркнул президент, против России направлена вся военная машина Запада.

«Мы боремся за суверенитет, право на независимость, – заявил он. – Эта битва требует единения всех сил. В сторону должно быть отброшено всё, что ослабляет нас. Любые распри. Это удар в спину нашей стране и нашему народу».

Глава государства в этой связи напомнил, что «именно такой удар» был нанесен России в 1917 году.

Путин считает, что тот, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и призвал прекратить участие в преступных действиях, пообещав, что ответные действия «будут жесткие», а все, «кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».

«Любая смута – смертельная угроза, наши действия будут жёсткими. Все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом», – резюмировал президент.

Напомним, накануне в соцсетях от имени Пригожина стала появляться информация о якобы нанесении ВС РФ удара по «тыловым лагерям» частной военной компании. В Минобороны РФ сообщили, что эти сведения являются ложными.

Заявления Пригожина стали основанием для возбуждения уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Там призвали Пригожина прекратить противоправные действия.

В Генпрокуратуре заявили, что уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа возбуждено законно и обоснованно. Указывается, что за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Ведомство уточнило, что даст надлежащую правовую оценку действиям Пригожина.

ФСБ призвала бойцов ЧВК «Вагнер» принять меры к задержанию Пригожина и отказаться от выполнения его приказов. Судя по обращениям к личному составу ЧВК генералов Суровикина и Алексеева, те покинули места постоянной дислокации.