Путин подписал закон об аресте на срок до 30 суток за нарушение военного положения

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах и административном аресте за нарушение режима военного положения.

В частности, за несоблюдение норм, установленных законом «О военном положении», федеральными законами и другими нормативными правовыми актами РФ по вопросам военного положения, для граждан устанавливается штраф в размере до 1 тыс. руб. или административный арест на срок до 30 суток, в случае, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Для должностных лиц штраф составит до 2 тыс. руб. или административный арест на срок до 30 суток.

Также документ, который опубликован на официальном портале правовой информации, вводит возможность задержания пассажирского транспорта при отсутствии маршрутной карты до уплаты штрафа.

Напомним, проект был внесен в нижнюю палату российского парламента 28 октября 2021 года. В первоначальной версии он расширял список случаев, в которых возможно задержание общественного транспорта.

В дальнейшем документ был доработан, в него были включены статьи об ответственности за нарушение режима военного положения. Госдума приняла закон 20 июня. На следующий день документ был одобрен верхней палатой парламента.