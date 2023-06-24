Ремонт крышки ноутбука

Починить крышку ноутбука важно своевременно, иначе из строя выйдут шлейф матрицы и видеокарта. О том, как выполняется ремонт крышки, какие поломки свойственны этому компоненту – расскажем далее.
Из чего состоит корпус ноутбука?
В состав корпуса входят:
- база;
- крышка экрана;
- рамка, которая закрывает дисплей по периметру;
- петли и заглушки;
- панель индикации и клавиатура.
База корпуса включает верхнюю крышку с клавиатурой и тачпадом, декоративную планку с индикаторами и днище. Если корпус поврежден – заменить его полностью не получится. Обычно меняют только сломанные компоненты. Выяснить, какие детали вышли из строя, можно после диагностики. Она позволяет определить даже скрытые поломки – поврежденные крепления, незаметные глазу трещины, лопнувшие гайки.
Почему ломается крышка ноутбука?
На корпус ноутбука воздействуют нагрузки разного типа. Чаще всего крышка ломается по следующим причинам:
- Пользователь прикладывает чрезмерное усилие при открывании и закрывании крышки.
- Крепления изношены, так как лэптоп находится в эксплуатации достаточно давно.
- Внутрь конструкции попали мусор и пыль, которые вызвали поломку крепежных элементов.
- Пользователь случайно уронил ноутбук или ударил по корпусу тяжелым предметом.
Быстрее всего из строя выходят петли. На них осуществляется высокая нагрузка, поэтому в сравнении с неподвижными механизмами они чаще перестают выполнять свои функции.
Как понять, что крышка сломана?
На то, что нужен ремонт компонента, указывают разные признаки. Например:
- Крышка компьютера не закрывается до конца.
- В открытом положении она не фиксируется и постоянно падает.
- На шарнирах можно увидеть трещины.
- Рамка дисплея отошла, виден участок матрицы.
- Крышка открывается и закрывается со скрипом.
Учтите, что самостоятельный ремонт может стать причиной окончательной поломки техники. Поэтому, если сомневаетесь в собственных силах – лучше обратиться к специалисту.
Как ремонтируют крышку корпуса?
Многие пользователи, пытаясь сэкономить, ремонтируют компоненты самостоятельно. Например, крепят поврежденные петли винтами. С точки зрения эстетики – это выглядит некрасиво. К тому же, такого ремонта хватает ненадолго – в скором времени петля снова ломается.
Специалисты используют более современные технологии восстановления. Например, материалы с быстрой полимеризацией, которые позволяют нарастить сломанные фрагменты, приклеить крепеж и укрепить поврежденные места крышки. Материал очень прочный, он высыхает за пару часов и становится практически неуязвимым к механическим воздействиям.
При ремонте корпуса мастера выполняют следующие виды работ:
- Ремонт крепления петель. Петли крепят основание к верхней крышке, где расположен дисплей. Чтобы отремонтировать петли, к крышке приклеивают пластик с металлическими гайками, а затем привинчивают к крепежу матрицу. Если угол крышки погнулся и пластик отошел, также используют полимеризацию. Клеящим составом приклеивают пластик и оторванную гайку.
- Замена петель. Петли крепятся к пластику крышки за счет железных гаек. Как правило, когда ломаются петли – крепеж также вырывает из пластика. В итоге детали меняют вместе с гайками. Причем парно – по одной петле не продается.
- Устранение проблем с тугим ходом петель. Если петли заклинило или они туго ходят, ослабляют запирающий механизм, очищают его от пыли и грязи, затем наносят смазку на крепления.
- Ремонт рамки дисплея. Рамка в большей степени – декоративный компонент. Она прикрывает участок между матрицей и границей монитора. Если рамка треснула – ее меняют на новую. Но иногда найти целую запчасть сложно. В этом случае, опять же, используют технологию полимеризации и ремонтируют рамку.
- Ремонт основания. Чаще всего оно трескается. Конструкция основания – сплошная. Выполнена база из пластмассы, которая со временем разрушается. Ремонта могут потребовать стойки корпуса, вырванные петли. В последнем случае пластик основания аккуратно переплавляют, винты петлей впаивают в корпус.
Не советуем рисковать и выполнять ремонт крышки ноутбука самостоятельно, если вы не обладаете соответствующим опытом и навыками. В процессе работы можно случайно повредить матрицу – тогда придется значительно потратиться на восстановление или покупку нового ноутбука. Надежнее – при обнаружении дефектов сразу обратиться в сервис. Мастер качественно починит технику и выдаст гарантию на услуги и запчасти.