Ремонт крышки ноутбука

Починить крышку ноутбука важно своевременно, иначе из строя выйдут шлейф матрицы и видеокарта. О том, как выполняется ремонт крышки, какие поломки свойственны этому компоненту – расскажем далее.

Из чего состоит корпус ноутбука?

В состав корпуса входят:

база;

крышка экрана;

рамка, которая закрывает дисплей по периметру;

петли и заглушки;

панель индикации и клавиатура.

База корпуса включает верхнюю крышку с клавиатурой и тачпадом, декоративную планку с индикаторами и днище. Если корпус поврежден – заменить его полностью не получится. Обычно меняют только сломанные компоненты. Выяснить, какие детали вышли из строя, можно после диагностики. Она позволяет определить даже скрытые поломки – поврежденные крепления, незаметные глазу трещины, лопнувшие гайки.

Почему ломается крышка ноутбука?

На корпус ноутбука воздействуют нагрузки разного типа. Чаще всего крышка ломается по следующим причинам:

Пользователь прикладывает чрезмерное усилие при открывании и закрывании крышки.

Крепления изношены, так как лэптоп находится в эксплуатации достаточно давно.

Внутрь конструкции попали мусор и пыль, которые вызвали поломку крепежных элементов.

Пользователь случайно уронил ноутбук или ударил по корпусу тяжелым предметом.

Быстрее всего из строя выходят петли. На них осуществляется высокая нагрузка, поэтому в сравнении с неподвижными механизмами они чаще перестают выполнять свои функции.

Как понять, что крышка сломана?

На то, что нужен ремонт компонента, указывают разные признаки. Например:

Крышка компьютера не закрывается до конца.

В открытом положении она не фиксируется и постоянно падает.

На шарнирах можно увидеть трещины.

Рамка дисплея отошла, виден участок матрицы.

Крышка открывается и закрывается со скрипом.

Учтите, что самостоятельный ремонт может стать причиной окончательной поломки техники. Поэтому, если сомневаетесь в собственных силах – лучше обратиться к специалисту.

Как ремонтируют крышку корпуса?

Многие пользователи, пытаясь сэкономить, ремонтируют компоненты самостоятельно. Например, крепят поврежденные петли винтами. С точки зрения эстетики – это выглядит некрасиво. К тому же, такого ремонта хватает ненадолго – в скором времени петля снова ломается.

Специалисты используют более современные технологии восстановления. Например, материалы с быстрой полимеризацией, которые позволяют нарастить сломанные фрагменты, приклеить крепеж и укрепить поврежденные места крышки. Материал очень прочный, он высыхает за пару часов и становится практически неуязвимым к механическим воздействиям.

При ремонте корпуса мастера выполняют следующие виды работ:

Ремонт крепления петель. Петли крепят основание к верхней крышке, где расположен дисплей. Чтобы отремонтировать петли, к крышке приклеивают пластик с металлическими гайками, а затем привинчивают к крепежу матрицу. Если угол крышки погнулся и пластик отошел, также используют полимеризацию. Клеящим составом приклеивают пластик и оторванную гайку.

Замена петель. Петли крепятся к пластику крышки за счет железных гаек. Как правило, когда ломаются петли – крепеж также вырывает из пластика. В итоге детали меняют вместе с гайками. Причем парно – по одной петле не продается.

Устранение проблем с тугим ходом петель. Если петли заклинило или они туго ходят, ослабляют запирающий механизм, очищают его от пыли и грязи, затем наносят смазку на крепления.

Ремонт рамки дисплея. Рамка в большей степени – декоративный компонент. Она прикрывает участок между матрицей и границей монитора. Если рамка треснула – ее меняют на новую. Но иногда найти целую запчасть сложно. В этом случае, опять же, используют технологию полимеризации и ремонтируют рамку.

Ремонт основания. Чаще всего оно трескается. Конструкция основания – сплошная. Выполнена база из пластмассы, которая со временем разрушается. Ремонта могут потребовать стойки корпуса, вырванные петли. В последнем случае пластик основания аккуратно переплавляют, винты петлей впаивают в корпус.

Не советуем рисковать и выполнять ремонт крышки ноутбука самостоятельно, если вы не обладаете соответствующим опытом и навыками. В процессе работы можно случайно повредить матрицу – тогда придется значительно потратиться на восстановление или покупку нового ноутбука. Надежнее – при обнаружении дефектов сразу обратиться в сервис. Мастер качественно починит технику и выдаст гарантию на услуги и запчасти.