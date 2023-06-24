Российские средства ПВО отразили попытку ракетного удара по Запорожской области

Российские средства ПВО отразили попытку ВСУ нанести ракетный удар по Михайловке в Запорожской области.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Нацисты попытались нанести ракетный удар по пгт Михайловка Запорожской области.

Все снаряды перехвачены системой ПВО ВС РФ и сбиты. Повреждений и разрушений, жертв и пострадавших нет», – написал он.

Как ранее писал «Эксперт», накануне Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО перехватили 4 тактические ракеты «Точка-У» и 15 снарядов РСЗО HIMARS и управляемых авиационных бомб JDAM производства США. Кроме того, было уничтожено 11 БПЛА в районах населённых пунктов Спорное, Липовое, Красная Поляна (ДНР), Акимовка и Копани (Запорожская область).

