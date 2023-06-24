Генерал Суровикин призвал личный состав ЧВК «Вагнер» подчиниться приказу президента и вернуться в пункты постоянной дислокации

Генерал армии Сергей Суровикин, замкомандующего российскими войсками в зоне СВО, призвал бойцов ЧВК «Вагнер» вернуться в места дислокации. Заключительная часть его обращения прозвучало в эфире радиостанции "Вести ФМ". «Пока не поздно, нужно и необходимо подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента. Остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации. Решить все проблемы только мирным путем под руководством верховного главнокомандующего», — заявил генерал Суровикин.

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Газета "Коммерсантъ" цитирует на своем сайте это обращение целиком со ссылкой на Telegram-канал военкора ВГТРК Андрея Руденко. «Я только что по приказу Министерства обороны прибыл с переднего края, где наши войска, наши командиры, наши солдаты, бойцы, добровольцы, выполняют задачу, бьются с противником на смерть, но стоят на своих позициях»,— говорит в начале обращения Сергей Суровикин.

«Я обращаюсь к бойцам и командирам ЧВК "Вагнер". Мы вместе с вами прошли трудный тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, вместе побеждали. Мы одной крови. Мы воины. Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в эти тяжелое для страны время», — указал генерал Суровикин.

К личному составу ЧВК «Вагнер» обратился также первый замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимир Алексеев. «То, что происходит сейчас — это вопиющий факт, который кроме как помешательством я объяснить не могу. Сейчас наша страна в тяжелейшем положении. Подобные вещи, которые вы сейчас начали осуществлять, приведут к огромным потерям, в первую очередь политическим. Представьте, как воспримут с воодушевление на Западе то, что вы сейчас пытаетесь сделать», — цитирует его обращение "Коммерсантъ". Полностью его также можно услышать на некоторых Telegram-каналах.