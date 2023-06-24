ЦОС ФСБ: «Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимые ошибки»

Все распространяемые данные в социальных сетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности, это информационная провокация, сообщил, как предает агентство РИА Новости, Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ

Вооруженные силы России продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины в районе проведения СВО, подчеркнули в центре.

«Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимые ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию», — цитирует агентство ЦОС ФСБ.

Своими заявлениями и действиями Пригожин фактически призвал к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России и «ударил в спину» российским военнослужащим, воюющим с профашисткими украинскими силами, добавили в ведомстве.

В связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации противостояния в Российской Федерации ФСБ возбудило уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу со стороны Евгения Пригожина.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован обо всех событиях, связанных с Пригожиным, принимаются все необходимые меры.