В Москве и некоторых областях усилены меры безопасности

О том, что в Москве антитеррористические мероприятия, введен дополнительный контроль на дорогах, сообщил. в субботу сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает агентство ТАСС.

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«В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам», — написал он в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению пресс-службы Кремля, Министерство обороны, Росгвардия, МВД и ФСБ круглосуточно докладывают президенту России Владимиру Путину о мерах, которые принимаются после данных главой государства поручений в связи с попыткой вооруженного мятежа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Массовые мероприятия, запланированные в Ростове-на-Дону на выходные, отменены, написал в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. Ранее губернатор призвал горожан воздержаться от поездок в центр города и не покидать свои дома, напомнило агентство ТАСС.

Как сообщает агентство РИА Новости, по трассе М-4 «Дон» идет колонна военной техники, но ситуация находится под контролем, сообщается в Telegram-канале правительства Воронежской области. Граждан попросили временно не пользоваться этой дорогой, а также личным транспортом.

