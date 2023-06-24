Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Воронежской области

Вертолёт Ми-8 совершил жесткую посадку в Воронежской области.

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу в экстренных службах. Согласно предварительной информации, пострадал один человек. Другие подробности случившегося пока не сообщаются.

Напомним, ранее в Воронежской области ввели режим контртеррористической операции, который подразумевает ряд мер для обеспечения безопасности

Глава региона Александр Гусев выступил с официальным видеообращением и прокомментировал ситуацию в стране и регионе. Он обратился к жителям области с просьбой не поддаваться на провокации, и не реагировать антизаконные призывы, сохранять разум и спокойствие.

