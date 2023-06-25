«Автодор» сообщил о сохраняющихся ограничениях движения в Тульской и Московской областях

Движение по трассе М-4 «Дон» по-прежнему ограничено в Тульской области и Подмосковье.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Автодора».

«Согласно ранее принятым в регионах решениям, сохраняется ограничение движения по М-4 "Дон" в Тульской и Московской областях», — указывается в сообщении.

Накануне Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья объявило о частичном ограничении движения на мостах через Оку на трассах «Дон», «Урал» и «Крым», было полностью закрыто движение по М-2 в районе Серпухова. На трассах Тульской области ввели дополнительный контроль. Ограничения были объявлены в Калужской области, сейчас они снимаются, так же как и в Краснодарском крае.

Вечером в пятницу, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о якобы нанесенных ударах по его подразделениям и обвинил в этом российское военное руководство; Минобороны РФ назвало информацию ложной. Колонны ЧВК направились на Москву, ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело за призыв к вооруженному мятежу. В столице, а также Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции.

К вечеру субботы стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным, в результате чего глава ЧВК принял предложение об остановке движения «Вагнера» по территории РФ.

Около полуночи губернатор Ростовской области Василий Голубев проинформировал, что колонна ЧВК вышла из Ростова-на-Дону. «Колонна ЧВК Вагнер вышла из Ростова и направилась в свои полевые лагеря. Благодарен всем, кто в этих экстраординарных условиях обеспечивал слаженную работу систем жизнеобеспечения в донской столице и во всей Ростовской области», — написал глава региона.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Евгений Пригожин отправится в Белоруссию, уголовное дело против него будет прекращено.