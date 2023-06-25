Овчинский: в Москве открыли новые курсы по робототехнике и сенсорике

Столичным инженерам стало доступно 14 программ по направлению «Робототехника и сенсорика». Из них восемь новых курсов открыла «Московская техническая школа» («МТШ») совместно с Российским технологическим университетом МИРЭА. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По словам руководителя департамента, роботы в промышленности давно стали обычным явлением. Они помогают автоматизировать многие операционные процессы, повысить производительность труда и минимизировать человеческий фактор.

Новые курсы решат проблему дефицита кадров в промышленной отрасли и повысят квалификацию специалистов, которые уже давно заняты в промышленности. Как отметил доктор технических наук, профессор РТУ МИРЭА Алексей Романов, университет предоставит все необходимое, чтобы познакомить сотрудников предприятий с современными трендами и сформировать у них востребованные компетенции.

Как рассказали в пресс-службе, курс по техническому зрению для роботов будет посвящен методикам настройки и работы промышленных систем технического зрения. Еще одна программа познакомит с навыками, необходимыми для взаимодействия роботов с подвижным конвейером. Промышленников также обучат диагностировать и обслуживать системы управления с применением специального программного обеспечения. На базовых курсах по программированию учащиеся обретут навыки для работы с интерфейсами промышленных роботов. Углубить знания по настройке систем специалисты смогут во время курса «Распределенная система управления технологическими процессами». Также будет предложен курс по основам работы в специализированном ПО для программирования промышленных контроллеров.

Записаться на курсы все желающие могут на официальном сайте «Московской технической школы», добавили в пресс-службе департамента.