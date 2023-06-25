Путин завил, что меры по повышению обороноспособности не должны наносить ущерба экономике

Президент РФ Владимир Путин уделяет первостепенное внимание ходу специальной военной операции и постоянно занимается связанными с ней вопросами в течение рабочего дня.

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«Ну конечно, первостепенное внимание уделяю. С этого начинается день и этим заканчивается», — заявил глава государства в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на соответствующий вопрос журналиста

По словам Путина, он проводит совещания и встречи, а также переговоры по телефону, обсуждая вопросы, связанные с работой предприятий ОПК и применением производимых на них вооружений.

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«Говорим об их эффективности, говорим о том, где и в чем еще нужно поработать, где и чего не хватает. Говорим о том, как, какими путями, какими шагами, темпом каким нужно наращивать усилия. Безусловно, всегда говорим о финансовом обеспечении, всегда! С тем, чтобы производство вооружения, техники шло должным темпом и в нужном объеме, нужного качества, и в то же время, чтобы мы выполняли все свои социальные обязательства перед страной, перед людьми, чтобы мы могли решать социальные задачи», — рассказал президент.

Он добавил, что меры по повышению обороноспособности не должны наносить ущерба экономике.

«Это касается медицины, это касается стройки, дорожного строительства, образования — это все должно быть в гармонии, если можно так выразиться, друг с другом, и в том числе наши усилия в сфере повышения обороноспособности не должны наносить ущерба главному. А главное — это основа. А основа — это экономика», — подчеркнул Владимир Путин.