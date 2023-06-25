Российские военные за сутки отразили более десяти атак ВСУ на Донецком направлении

В течение последних суток ВСУ продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

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Об этом сообщает Минобороны РФ.

«На Донецком направлении в районе города Артемовск грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск за сутки успешно отражено десять атак противника в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Курдюмовка, Ягодное, Зализнянское и Дубово-Василевка Донецкой Народной Республики», — указывается в сводке ведомства.

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Отмечается, что еще четыре атаки отражены в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Первомайское.

«В ходе боев потери противника составили до 430-ти украинских военнослужащих военнослужащих, одиннадцать боевых машин пехоты, семь автомобилей, три пикапа, а также гаубица Д-30», — говорится в сообщении.

На Краснолиманском направлении уничтожено до 130 украинских военных, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30, информирует Минобороны; в плен сдались трое украинских военнослужащих.

Сообщается, что группировкой войск «Центр» отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Ямполовка (ДНР), Кармазиновка и Червоная Диброва (ЛНР); в районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

«На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" в течение суток отражены две атаки 128-й бригады территориальной обороны в направлении населенного пункта Приютное Запорожской области», — отмечается также в сводке. На Запорожском направлении российскими войсками отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. «Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 170-ти украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", две гаубицы Д-20, а также одна Д-30», — уточнили в российском оборонном ведомстве.

На Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красное Первое, Новомлынск, Котляровка и Масютовка Харьковской области, уничтожено до 25 украинских военнослужащих. На Херсонском направлении потери противника превысили 50 боевиков; в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях уничтожены три склада боеприпасов ВСУ.