В Вашингтоне знали о планах Пригожина задолго до его мятежа — американские СМИ

Американские власти знали о намерении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина начать мятеж, однако сознательно не разглашали эту информацию.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, характер и сроки реализации этого плана не были очевидны до последнего момента, однако имелось «достаточно сигналов». По словам одного из собеседников издания, в Белом доме были готовы к такому ходу событий; последние две недели разведка информировала по этому поводу администрацию президента, Госдеп, Пентагон и Конгресс.

Статья по теме: ВСУ попытались использовать ситуацию, но были сильно обескуражены

Сообщается, что больше всего опасений в Вашингтоне вызывала нестабильность, которая возникла бы в результате возможной гражданской войны в РФ, и судьба российского ядерного оружия в этих условиях.

Газета пишет, что отправной точкой для замыслов главы ЧВК «Вагнер» стал приказ Минобороны РФ от 10 июня, согласно которому все добровольческие отряды должны заключать контракты с ведомством.

О том, что американская разведка знала о намерениях главы ЧВК «бросить серьезный вызов военному руководству России», также сообщает CNN.

По сведениям New York Times, американские власти решили не публиковать данные о готовящемся мятеже, чтобы Москва не могла обвинить Запад в причастности к попытке госпереворота. Издание уточняет, что о планах Пригожина Вашингтон знал еще 21 июня, а за развитием отношений главы ЧВК с руководством российского Минобороны в США следили несколько месяцев.

NYT также сообщает об опасениях по поводу ядерного арсенала РФ и рисков для США из-за «внутреннего хаоса» в России.

В пятницу, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о якобы нанесенных ударах по его подразделениям и обвинил в этом российское военное руководство; Минобороны РФ назвало информацию ложной. Колонны ЧВК направились на Москву, ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело за призыв к вооруженному мятежу. В столице, а также Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции.

К вечеру субботы появилось сообщение о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным, в результате чего глава ЧВК принял предложение об остановке движения «Вагнера» по территории РФ.

На данный момент известно, что бойцы «Вагнера» ушли из Липецкой области. «Подразделения ЧВК "Вагнер", остановившиеся накануне в Липецкой области, покинули территорию региона», — сообщает Telegrаm-канал правительства региона.