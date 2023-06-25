ВСУ попытались использовать ситуацию, но были сильно обескуражены

В обращении к гражданам 24 июня 2023 года, президент и верховный главнокомандующий сказал: «Битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности. Когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри».

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Путин подчеркнул, что действия, которые раскалывают наше единство, – это удар в спину нашей стране и нашему народу, и привел исторических пример: «Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением».

«Мы не дадим этому повториться», — решительно заверил верховный главнокомандующий.



Однако ВСУ, руководит которыми в настоящее время неизвестно кто (об этом не знаем не только мы, но похоже, не знают и в Киеве) сочли субботу 24 июня идеальным моментом для того, чтобы активизировать свое наступление. И на фоне новостей из России по поводу попытки вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» многие украинские подразделения резерва, места дислокации которых тщательно скрывались, вышли из укрытий и решили двинуться «на передок». Где они, что называется, и «засветились». Что позволило нанести по этим подразделениям противника несколько сотен прицельных ударов силами российской авиации, ракетных войск и артиллерии.

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24 июня министерство обороны Украины объявило о наступлении на четырех направлениях. Как написала в своем Telegram-канале украинская замминистра Анна Маляр , ВСУ начали атаки на востоке, юге и наступление на ДНР. Согласно сообщениям МО РФ, на Донецком направлении за несколько часов было отбито 9 атак.

Как доложил генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге в субботу, в течение суток нанесено дистанционное поражение девяносто двум артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в ста двадцати четырех районах. Помимо этого, в ближних боях на Донецком направлении активными действиями «Южной» группировки войск успешно отражены девять атак противника, уничтожены более 245 солдат ВСУ. В ходе отражения атак на Запорожском направлении уничтожены три танка и 15 бронемашин, на Времьевском выступе отражены три атаки, уничтожено два танка и 6 БТР, отражены атаки на Херсонском и Красно-Лиманском направлениях.

Кроме того, в ответ на удар по автомобильному мосту через Чонгарский пролив, в ночь на субботу были нанесены заранее запланированные удары по складу с крылатыми ракетами «Storm Shadow» на украинской авиабазе в Хмельницкой области, и по базам ВВС Украины на аэродромах «Канатово» и «Днепр». Удары достигли целей, склад крылатых ракет уничтожен.

В воскресенье наступление ВСУ приостановилось, а войска МОРФ продолжали наносить поражения по раскрытым позициям врага. Как сообщил руководитель пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, нанесены тяжелые удары по подразделениям 63-й и 67-й бригад ВСУ.

Согласно официальной информации из группировки «Запад», экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 авиационной группировки «Запад» нанесли одиннадцать ракетно-бомбовых ударов по девяти районам сосредоточения живой силы, вооружению, военной и специальной технике из состава 14-й и 103-й бригад территориальной обороны, сорваны четыре попытки провести ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях.

Последние неудачи украинских войск впечатлили пристрастно наблюдающую за событиями в районе боевых действий прессу США. В статье American Greatness, которая вышла в свет в воскресенье, обозреватель Кристофер Роуч сделал такое эмоциональное заявление: «Огромные потери ВСУ в наступлении, этот скандальный провал послужат важным уроком для Соединенных Штатов и курсантов, изучающих военное дело».

Напомним, что на заседании Совета Безопасности, которое состоялось на уходящей неделе, министр обороны России Сергей Шойгу, отвечая на вопрос президента о потерях врага доложил, что с момента начала наступления ВСУ (4 июня) уничтожено не менее 13500 украинских солдат. Эту информацию подтвердил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

За истекшие двое суток была также проведена передислокация подразделений ЧВК «Вагнер» и «Ахмат», которые усилили потенциально опасные для прорывов ВСУ участки на севере Ростовской области и на юге Воронежской и Белгородской областей. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков каналу Россия-24, бойцы «Вагнера», которые продолжат службу, в ближайшие дни подпишут контракты с МО РФ.