Акции дня: бумаги «Сургутнефтегаза» в плюсе на фоне слабого рубля

В лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже в понедельник, 26 июня вышли бумаги компании «Сургутнефтегаз». В течении дня росли котировки обыкновенных (+1,70% до 26,39 рублей за штуку) и привилегированных акции (+5,49% до 39 рублей за штуку).

Трейдеры ускорили покупку акций на фоне слабого рубля. Поскольку «кубышка» «Сургута» хранится в долларах, то такая ситуация только в плюс для держателей акций. «Для российского рубля негативный настрой может иметь более устойчивый характер. Рост неопределенности в сочетании со слабеющей нефтью обеспечивает благоприятную конъюнктуру для распродаж. Налоговый период может оказывать сдерживающее влияние, но вряд ли этого будет достаточно для стабилизации курса на текущих уровнях», - считают аналитики «БКС Мир инвестиций».

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -1,36% до 2757,13 пунктов. Индекс РТС опустился на -1,79% до 1021,38 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:47 мск составила 74,38 долларов за баррель (-0,42%). Российская валюта слабела – 84,41 руб. за доллар.