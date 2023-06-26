Европейской экономике перекрыли финансовый кран

На своем последнем заседании главный европейский банк – ЕЦБ поднял учетную ставку на 0,25%. С 21 июня базовая ставка по кредитам для 20 европейских стран, пользующихся единой валютой – евро, составляет 3,5%. Кроме многого прочего, высокие учетные ставки негативно влияют и на кредитование. Европейские банки и в этом и в следующем годах, пишет Reuters со ссылкой на исследование консалтинговой компании EY, резко замедлят рост объема кредитов. Причем, наиболее очевидно и заметно это замедление будет в первой европейской экономике, в Германии.

В 2023 году, согласно исследованию EY, объем банковского кредитования в 20 странах зоны единой европейской валюты, вырастет на 2,1%, а в 2024 – на 1,7%. Для сравнения: в прошлом году этот показатель в еврозоне был максимальным за последние 14 лет и составил 5%.