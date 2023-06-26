Европейской экономике перекрыли финансовый кран

На своем последнем заседании главный европейский банк – ЕЦБ поднял учетную ставку на 0,25%. С 21 июня базовая ставка по кредитам для 20 европейских стран, пользующихся единой валютой – евро, составляет 3,5%. Кроме многого прочего, высокие учетные ставки негативно влияют и на кредитование. Европейские банки и в этом и в следующем годах, пишет Reuters со ссылкой на исследование консалтинговой компании EY, резко замедлят рост объема кредитов. Причем, наиболее очевидно и заметно это замедление будет в первой европейской экономике, в Германии.
В 2023 году, согласно исследованию EY, объем банковского кредитования в 20 странах зоны единой европейской валюты, вырастет на 2,1%, а в 2024 – на 1,7%. Для сравнения: в прошлом году этот показатель в еврозоне был максимальным за последние 14 лет и составил 5%.
В борьбе с самой высокой почти за полвека инфляцией ЕЦБ начал в прошлом году повышать учетную ставку. 3,5% - максимальная ставка по кредитам на континенте без малого за четверть века (с 2001 года). Ведомство Кристин Лагард преуспело в ужесточении монетарной политики, чего нельзя сказать о результатах борьбы с инфляцией. Они, мягко говоря, не впечатляют. Так же как состояние еврозоновской экономики, которая, включая Германию, в начале года сползла в рецессию.
В штаб-квартире ЕЦБ во Франкфурте утешают себя тем, что рецессия слабая и, по прогнозам подавляющего большинства экономистов, должна скоро закончиться. Но сам факт ее прихода не может не настораживать европейское начальство.
«Да, спад в экономике ожидался; да, рецессия будет, скорее всего, очень слабой и краткосрочной,- говорится в исследовании EY,- но европейским рынкам по-прежнему приходится иметь дело с высокой инфляцией и беспрецедентным ростом учетной ставки. В результате, по нашим прогнозам, как минимум, в течение этого и следующего годов на объемах кредитования будет негативно отражаться снижение спроса на кредиты».
Особенно заметным замедление роста кредитов будет в Германии. Рост их в текущем году, по прогнозу EY, составит 2,8%, а в следующем рухнет до 0,3%. Напомним, что в 2022 году объем кредитования немецкими банками вырос на 6,9%.
Особенно заметным в еврозоне ожидается замедление в ипотечном кредитовании. В этом году рост по ипотечным кредитам составит 1,4%, хотя в прошлом году их объем вырос на 4,9%.
Выводам экономистов консалтинговой компании EY можно доверять. ЕЦБ в мае тоже прогнозировал замедление роста кредитования как компаний, так и населения.