Банкоматы подкреплялись в тройном объеме: Белоусов сообщил о стабилизации спроса на наличность

Спрос на наличные деньги в прошедшую субботу вырос в среднем на 30% в 15 российских регионах, а в южных — на 70-80%, сейчас обстановка стабилизировалась, спрос пошел на убыль. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании в правительстве РФ.

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«Примерно в 15 регионах страны было отмечено повышение спроса. В среднем оно составило порядка 30%. Наиболее активный рост спроса на наличность был отмечен в южных регионах – Воронежской, Ростовской, Липецкой областях, а также в крупных городах. Там спрос вырос примерно на 70–80%», — заявил Белоусов.

Он подчеркнул, что «объемы подкрепления» банкоматов выросли примерно в три раза и благодаря четкой работе Центробанка «удалось полностью избежать каких-либо нарушений штатной ситуации». Уже в воскресенье, по его словам, спрос пошел на убыль, а в настоящий момент обстановка полностью стабилизировалась.

Белоусов также сообщил об отсутствии перебоев с торговлей в южных регионах в условиях повышенного спроса.

«В Ростовской области, по данным отдельных сетей, трафик вырос на 10–15%, в Липецкой – на 30%, в Воронежской – на 50%. Но тоже никаких перебоев с торговлей не было. Запасов хватило, и еще с большим резервом. В общем, у нас все абсолютно здесь находится под контролем», — отметил вице-премьер.