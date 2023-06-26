Сверхдорогая энергия заставляет бизнес Германии бежать из страны

Прошлый год в Германии стал рекордным по росту цен на электроэнергию. В результате в стране родилась новая тенденция – перенос бизнеса в страну, где она дешевле, чем в Германии. По словам главы Федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрида Руссвурма, ситуация в энергетике настолько сейчас плоха, что многие компании всерьез рассматривают возможность переезда за границу.

«Множество семейных компаний всерьез разрабатывают планы по переезду»,- объясняет Руссвурм.

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Федеральному правительству необходимо что-то делать с неожиданно возникшим парадоксом: многие немецкие компании добились серьезных успехов на международных рынках, но испытывают трудности на рынке внутреннем. Ситуацию еще больше осложняет немецкая бюрократия, которая так же, как в других странах, мешает бизнесменам нормально работать.

На прошлой неделе ситуацией с компаниями, планирующими покинуть Германию, заинтересовался министр экономики ФРГ и вице-канцлер Роберт Хабек.

«По-моему, Германия является вполне привлекательным местом как для новых, так и для уже работающих компаний,- цитирует Хабека OilPrice (ОР).- Естественно, производственные компании находятся под давлением высоких цен на энергию, но ситуацию можно изменить при помощи политических решений».

Конечно, Германия не единственная страна в Европе, столкнувшаяся в прошлом году с высокими ценами на нефть и газ и, как следствие, дорогой электроэнергией. Ряд европейских стран были вынуждены повысить налоги на энергетические компании, чтобы субсидировать коммунальные организации и предприятия, потому что счета за электроэнергию стали неподъемными как для бизнеса, так и для населения.

Опрос Торгово-промышленной палатой ФРГ (DIHK) приблизительно 21 тыс. компаний показал, что немецкий бизнес продолжает считать цены на энергию одним из главных рисков в предстоящие месяцы, хотя эти тревоги в последнее время немного ослабли: по сравнению с началом года количество таких компаний сократилось с 72% до 65%.

В прошлом году правительство Олафа Шольца ввело ограничения на цены на электроэнергию и газ, но во многих компаниях по-прежнему считают цену энергии слишком высокой. Поэтому Берлин в мае заявил о планах выделить 4,4 млрд евро компаниям в энергоемких отраслях промышленности для смягчения негативного воздействия дорогой энергии. Деньги предполагается взять из Фонда экономической стабилизации (ESF), созданного в 2020 года для спасения авиакомпании Lufthansa от банкротства. В случае одобрения программы помощи бундестагом (парламентом) энергоемкие отрасли будут относительно защищены от дорогой электроэнергии до 2030 года.

Программа помощи вызвала неоднозначную реакцию. В том числе и в правительстве. Министерство финансов ФРГ, например, встретило ее в штыки. Роберт Хабек, естественно, поддерживает субсидии. Он указывает, что помощь не только убедит многие немецкие компании отказаться от планов переноса бизнеса в другие страны, но и послужит толчком к более широкому использованию возобновляемых источников энергии и таким образом поможет «зеленому переходу в Германии.

«Мы хотим, чтобы промышленность оставалась в Германии»,- подчеркнул Хабек.

Программа помощи энергоемким отраслям наверняка будет принята, но не все компании могут ждать субсидий. У них нет времени, поэтому они окончательно решили перенести бизнес в те страны, где электроэнергия дешевле, чем в ФРГ. В мае BDI объявил о снижении ВВП ФРГ на 0,3% в первые три месяца года. По итогам года согласно прогнозу Союза рост будет на 0. Для сравнения: рост глобального ВВП прогнозируется на этот год на уровне 2,7%. Причем, если немецкие компании начнут переносить производство в другие страны, ситуация в экономике и с ВВП, конечно, еще больше ухудшится.