С 22 по 25 июня 2023 года состоятся «Большие гастроли» Московского театра "Школа современной пьесы" в Республике Тыва (Кызыл), организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. В рамках направления «Ведущие театры» на сцене Тувинского национального музыкально-драматического театра им. Виктора Кок-оола пройдут показы спектаклей «Спасти Камер-юнкера Пушкина», «Вредные советы», и «Лондонский треугольник».

«Идея воссоздания единой гастрольной системы получила невероятный отклик у творческих коллективов по всей стране. Программы «Большие гастроли» и «Мы – Россия» Всероссийского гастрольно-концертного плана с каждым годом привлекают все больше участников. Сотни артистов получают возможность отправиться на гастроли в разные уголки нашей Родины, приобрести уникальный профессиональный опыт и заряд творческой энергии, а жители крупных и малых российских городов – увидеть лучшие спектакли и концерты», – отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Спектакль «Спасти Камер-юнкера Пушкина», 16+

Михаил Питунин не любил Пушкина. Тот ему всю жизнь испортил, начиная с детского сада: воспитательница так ругала Мишу за то, что он невнимательно стихи слушал! А в школе! Вообще двойки ставили и маму к директору вызывали. В общем, одни неприятности от этого Пушкина. И вдруг появилась в жизни Миши девушка – и, как назло, любит стихи. И вот только ради нее он Пушкина и стал читать. А потом увлекся как-то. А потом и вовсе придумали они с этой девушкой игру: что если бы перенестись сквозь столетия, попасть на Черную речку в тот самый момент, когда Пушкин с Дантесом стрелялся и … спасти поэта! Закрыть его своей грудью. И ведь, кажется, получилось…

Дата показа: 22 июня в 19:00ч., Тувинский национальный музыкально-драматический театр им. Виктора Кок-оола

Спектакль «Вредные советы», 6+

«Вредные советы» Григория Остера любят и взрослые, и дети. Необычные декорации создают ощущение хаоса и также становятся «вредным» элементом постановки: бутафорские микрофоны, надувные куклы – папа и мама, расписанные краской стены — все то, о чем тайно мы все мечтали в детстве.

Спектакль не заставит скучать вас на протяжении просмотра, в сочетании с музыкой Андрея Андерсена, режиссурой Андрея Андреева, сценографией Марии Трегубовой и хореографией всеми известного Егора Дружинина, в финале вы увидите, какое приятное впечатление произведут «Вредные советы» на ваших детей!

Дата показа: 24 июня в 12:00ч., Тувинский национальный музыкально-драматический театр им. Виктора Кок-оола

Спектакль «Лондонский треугольник» 16+

Лондон. 50-е годы XIX века. Здесь обосновался находящийся в вынужденной эмиграции русский писатель и оппозиционер Александр Герцен. Именно в это время он вместе со своим ближайшим другом Николаем Огаревым начинает издавать диссидентский журнал «Колокол». Но спектакль Дмитрия Астрахана не об этом. «Лондонский треугольник» – невероятная и малоизвестная история странных отношений, которые сложились между двумя закадычными друзьями и их общей возлюбленной Натали Тучковой. Будучи формально женой Огарева, Натали родила от Герцена троих детей. Сама Тучкова, которая была значительно моложе обоих своих мужчин, была весьма неординарной личностью, что, впрочем, не спасло ее судьбу от трагической развязки. История любви, отравляющей все вокруг, история отношений, из которых выбраться без потерь невозможно.

Дата показа: 25 июня в 19:00 ч., Тувинский национальный музыкально-драматический театр им. Виктора Кок-оола

«Московский театр «Школа современной пьесы» государственный репертуарный театр. Основан в 1989 году. Художественный руководитель – заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Астрахан.

Репертуарная политика «Школы современной пьесы» отражается в названии. Здесь ставят современные спектакли по пьесам тех авторов, которые вне зависимости от времени поднимают актуальные проблемы в своих произведениях.

За 34-летний период своего существования театр представил публике более 90 новых пьес. Значительная их часть была написана драматургами специально для театра «Школа современной пьесы».

Среди авторов театра – писатели Евгений Гришковец, Евгений Водолазкин, Дмитрий Быков, Людмила Улицкая и Вадим Жук, Ярослава Пулинович и Анастасия Букреева, композиторы Максим Дунаевский, Сергей Никитин, Александр Журбин, Игорь Зубков.

С театром сотрудничали Андрей Жолдак, Сергей Соловьев, Станислав Говорухин, Пламен Панев, Филипп Григорьян и многие другие известные и начинающие режиссеры.