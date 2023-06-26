Инфляционные ожидания россиян опустились до минимума с марта 2021 года

В июне инфляционные ожидания россиян снизились до минимума с марта 2021 года. Граждане ожидают, что за год цены вырастут на 10,2%, а за пять лет — на 10,8%. Ценовые ожидания предприятий на ближайшие три месяца также уменьшились, сообщает пресс-служба ЦБ со ссылкой на данные опроса ООО «инФОМ».

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«В июне медианная оценка инфляционных ожиданий населения на годовом горизонте составила 10,2% (−0,6% к маю). Инфляционные ожидания на пять лет вперед снизились до 10,8% (в мае — 11,3%). Наблюдаемая населением годовая инфляция составила 13,9% (−0,2% к маю)», — говорится в комментарии Банка России.

Согласно опросу, в июне обеспокоенность респондентов ростом цен на большинство товаров уменьшилась, наиболее заметно сократилась доля переживающих по поводу сильного подорожания услуг ЖКХ и лекарств. Кроме того, увеличилась доля респондентов, предпочитающих тратить свободные деньги на покупку дорогостоящих товаров. Повысились также оценки благоприятности текущего момента для совершения крупных покупок. При этом индекс потребительских настроений в целом немного снизился за счет ухудшения ожиданий населения относительно экономических перспектив страны и снижения оценок изменения личного материального положения за год.

«Уменьшение ценовых ожиданий предприятий — участников мониторинга Банка России в основном определялось снижением оценок будущего спроса. В отраслевом разрезе динамика ценовых ожиданий была разнонаправленной: они уменьшились в обрабатывающих производствах, торговле, секторе услуг, транспортировке и хранении; увеличились — в сельском хозяйстве, добывающей промышленности и строительстве. Средний темп прироста отпускных цен, ожидаемый предприятиями в ближайшие три месяца, составил 3,5% в годовом выражении», — сообщили в ЦБ.

