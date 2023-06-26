Инвесторы взволнованы: ситуация на фондовом и валютном рынках очень тревожная

В пятницу вечером по российскому рынку акций прокатилась сильная волна распродаж, вызванная обострением политической ситуации. Однако основные риски не реализовались, и за выходные обстановка нормализовалась.

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Поэтому сегодня с самого утра трейдеры приступили к активным покупкам проданных в пятницу акций и срочному закрытию шортов. За первые 20 минут торгов рынок вырос примерно на 1,5%, а Индекс Мосбиржи торговался с потерями в полпроцента из-за падения котировок акций в пятницу вечером.

Однако многие игроки, рискнувшие купить бумаги в пятницу вечером или сегодня в первые секунды торгов, быстро начали фиксировать спекулятивную прибыль, в результате чего Индекс Мосбиржи к окончанию первого часа торгов ушел примерно в процентный минус.

Аналитики, однако, не исключают, что в течение дня покупки возобновятся и Индекс Мосбиржи, возможно, даже уйдет в «зеленую» зону.

«По итогам дня ждем позитивное закрытие при условии нейтрального или позитивного внешнего фона, так как пик геополитического накала ушел на второй план», – пишет в своем обзоре аналитик «БКС Мир инвестиций» Юлия Голдина.

Однако на формирование новой восходящей волны рассчитывать пока не стоит – для этого просто нет объективных поводов, да и недавние политические события еще в течение некоторого времени будут давить на настроения инвесторов. В самом благоприятном случае, считают эксперты, в ближайшее время рынок ждет боковик в районе 2800 пунктов по Индексу Мосбиржи, но более вероятным сценарием выглядит легкая коррекция.

«Увлекаться покупками не рекомендуем. Мы не ожидаем возобновления активного роста российского рынка акций с периодическим обновлением годовых максимумов. Дивидендный сезон закончился, нефть не желает оправдывать ранние прогнозы многих экспертов и уходить в район 90 долларов. У рынка просто нет мощных драйверов роста», – отмечает руководитель управления инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексей Антонов.

Рубль на открытии торгов в 7:00 мск резко упал. Несколько сделок даже прошло по котировкам выше 87 руб. за доллар. Однако потом российская валюта стала отыгрывать утренний гэп. Ближе к 11:00 мск рубль слабел на четверть процента, доллар стоил чуть менее 85 рублей.

Однако и такое, казалось бы, небольшое снижение рубля, выглядит аномальным, учитывая, что сейчас наступил пик налогового периода и экспортеры увеличили объемы продаваемой валюты. Некоторые аналитики не исключают, что если в ход торгов не вмешается Банк России, то уже в самое ближайшее время девальваций ускорится, и пара доллар-рубль уверенно пойдет к технической цели 89–90.

Слабость рубля всегда играет на руку экспортерам, поскольку увеличивает их балансовые показатели за счет курсовой переоценки. Но сегодня с утра наибольшим спросом пользуются акции компаний, ориентированных на внутренний рынок потребления. В течение первого часа торгов в лидерах роста были девелоперы «Циан» и «Самолет», производитель алкоголя «Белуга», ритейлеры «Магнит» и X5 Retail Group (бренды «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), сотовый оператор МТС.

Активно покупают привилегированные акции «Сургутнефтегаза», которые очень часто растут при падении курса рубля. Валютные запасы «Сургутнефтегаза» оцениваются более чем в $60 млрд, и с ослаблением рубля у компании из-за курсовых переоценок образуется рублевая прибыль, часть которой будет выплачена в виде дивидендов по привилегированным акциям.

Такая динамика рынка акций говорит о неуверенности крупных игроков в продолжении роста рынка акций широким фронтом. Внешний фон пока можно назвать нейтральным, но угроза его ухудшения сохраняется.

Нефть предпринимала с утра попытки роста, но пока не очень удачные, оставаясь вблизи $74 за баррель. В тоже время ускорилось снижение американских фьючерсов, говоря об уходе крупного капитала из рисковых активов. Такие настроения могут спровоцировать возобновление распродаж нефтяных контрактов.

Как ни странно, но корень проблемы западных рынков также лежит в области политики.

«Палата представителей проголосовала за передачу двух статей об импичменте Байдена в комитет по нацбезопасности и судебный комитет. Конгрессмены отказались рассматривать импичмент в ускоренном режиме, но начали расследование. Президента обвинили в злоупотреблении властью и неисполнении служебных обязанностей. Междоусобица, возможно, не обрушит рынки, но испортит инвестиционный климат», – поясняет инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган.