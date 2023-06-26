Как совершать покупки при маленькой зарплате

Откуда у людей деньги на покупки, и почему покупательская способность не сильно упала, а цены на товары подросли?

Экономика России за последнее время сильно пострадала. Были потеряны рабочие места, закрыто множество компаний, введены санкции, в которые входит запрет на поступление товаров в страну. Некоторые товары действительно пропали из супермаркетов, но все можно заказать в интернете. Параллельный импорт работает не плохо. Запрещенные западными странами товары ввозятся в Россию до сих пор. Поскольку доходы людей из-за инфляции значительно сократились, приходится прибегать к методам пополнения своего кошелька. Самый популярный способ дорогих покупок – делать их раз в несколько месяцев. В таком случае помогут кредитная карта.

По статистике сайта ForStaf.ru с 2022 года популярность таки продуктов выросла, почти, в 3,5 раза. Были периоды спада популярности, но сейчас количество желающих получить кредитную карту растет.

Почему растет популярность кредитных карт?

Основной причиной желания получить такой продукт является большой льготный период. Существуют кредитки с покупками без процентов до одного года. Платить долг можно равными долями в течение многих месяцев. Это удобно и выгодно. Основные преимущества таких покупок:

Не нужно брать кредит;

На погашение задолженности дается хороший срок;

Ежедневные покупки без процентов в долг;

Оплачивать ЖКХ и штрафы ГИБДД без комиссии;

Наличие программ кэшбека и процентов на остаток;

Можно использовать собственные средства на карте.

Если вы решили заказать кредитную карту, то в первую очередь ознакомьтесь с условиями выдачи. На сайте банка информация подается в маркетинговых целях. Не всегда понятно, какие условия скрывает продукт. Для качественного поиска можно воспользоваться каталогом финансовых продуктов. Полные и понятные условия по всем кредитным картам банков России можно посмотреть тут.

Обратите внимание на комиссии, штрафы за просрочку платежей и дополнительные условия (например, страхование). Они указаны в квадратной рамке на первой странице договора. Важно изучить процентные ставки вне льготного периода. Это нужно, если, вдруг, не сможете вовремя погасить задолженность. Обычно ставки у всех банков находятся в одном диапазоне – от 25 до 30% за покупки. Это много, но нужно рассчитывать на то, что вы успеете все погасить до наступления дедлайна.

По данным ФорСтаф.ру за последние 6 месяцев выросло число и кредитных заемщиков. Средняя сумма кредита составляет 852 436 рублей. Это связано, в первую очередь, с ключевой ставкой ЦБ РФ, которая уже давно остается на одном и том же уровне.

Совершая последовательные и продуманные действия, стоит ожидать хороших перспектив и финансовой стабильности в жизни. Умение выходить из сложных ситуаций поможет улучшить свою жизнь, а без средств решить многие ситуации не получится. Используйте, выданные вам средства от банка, с умом.