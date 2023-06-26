Компании S7 Technics разрешили выпускать компоненты для самолетов зарубежного производства

Производящая техобслуживание компания S7 Technics получила сертификат одобрения производственной организации от Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), разрешающий ей самостоятельно выпускать компоненты для воздушных судов зарубежного производства.

Об этом сообщается на сайте предприятия.

«Ранее компания работала по европейскому сертификату, сейчас мы получили российский аналог — ФАП-21G. Теперь все компоненты S7 Technics будут сопровождаться собственными удостоверяющим документом (паспортом или этикеткой), который подтверждает, что изделие сертифицировано, и дает право устанавливать его на борт самолета», — сказал замгендиректора по производству авиатехники S7 Technics Артем Ахмедов. Он отметил, что компания занимается компонентами для воздушных судов уже более 10 лет.

Уточняется, что сервисная компания получила разрешение производить компоненты из пластика, пенополиуретана, металла, ткани и кожи для большинства типов зарубежных гражданских самолетов, среди которых Airbus, Boeing, Embraer, Cessna и ATR42.

Перечень разрешенных к выпуску изделий включает запчасти для пассажирских и пилотских кресел, кронштейны, пружины, сумки для демонстрационного комплекта, трафареты, тактильные наклейки со шрифтом Брайля, указывается в пресс-релизе. «Новый сертификат также позволяет производить авиационные фильтры для очистки воды и воздуха на борту, прототипы которых компания впервые представила в феврале этого года на выставке "ТОиР воздушных судов в России — 2023"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что S7 Technics не только выполняет работы по техническому обслуживанию и ремонту самолетов, но и предоставляет услуги по модификации воздушных судов полного цикла — от разработки и внедрения модификаций и ремонтных схем до комплексных решений по производству элементов конструкции, деталей интерьера и компонентов систем самолета, включая разработку конструкторской документации для каждого проекта.