Минфин упростил инвесторам подтверждение прав на выплаты по евробондам РФ

Министерство финансов РФ с учетом накопленной практики Национального расчетного депозитария (НРД) упростило процедуру подтверждения прав для инвесторов на выплаты по еврооблигациям РФ. В частности, расширен перечень документов, подтверждающих права держателей таких ценных бумаг, сообщает пресс-служба Минфина со ссылкой на приказ ведомства № 285 от 23.06.2023 года.

Статья по теме: Путин подписал указ об обязательном выпуске эмитентами евробондов замещающих облигаций «За получением комментариев по новому порядку подтверждения права на выплаты по еврооблигациям Российской Федерации следует обращаться в НКО АО НРД», — добавили в пресс-службе. Там также напомнили, что Минфин перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях, в соответствии с указом президента от 22 июня 2022 года.

