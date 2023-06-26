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Минфин упростил инвесторам подтверждение прав на выплаты по евробондам РФ

26 июня 2023, 15:28

Ведомство расширило перечень документов, подтверждающих права держателей российских еврооблигаций

Flickr/Фотобанк Moscow-Live

Министерство финансов РФ с учетом накопленной практики Национального расчетного депозитария (НРД) упростило процедуру подтверждения прав для инвесторов на выплаты по еврооблигациям РФ. В частности, расширен перечень документов, подтверждающих права держателей таких ценных бумаг, сообщает пресс-служба Минфина со ссылкой на приказ ведомства № 285 от 23.06.2023 года.

«За получением комментариев по новому порядку подтверждения права на выплаты по еврооблигациям Российской Федерации следует обращаться в НКО АО НРД», — добавили в пресс-службе.

Там также напомнили, что Минфин перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях, в соответствии с указом президента от 22 июня 2022 года.
 