Минобороны сообщило о нанесении ударов «Искандерами» по объектам инфраструктуры ВСУ

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» Западного военного округа нанес удары по инфраструктуре ВСУ.

Как информирует Минобороны РФ, удары нанесены по объектам в зоне проведения спецоперации.

Отмечается, что ОТРК «Искандер-М» относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. «Боевая часть ракеты ОТРК может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в арсенале ОТРК имеются как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и являются практически неуязвимыми для систем ПВО противника. «Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности, засечь их невозможно», — подчеркивают в Минобороны.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что российской штурмовой и армейской авиацией были атакованы позиции двух бригад украинской армии.

«Штурмовая и армейская авиация группировки войск нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной техники из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-ей отдельной бригады территориальной обороны», — сообщил Зыбинский.

По его словам, в ходе боевых действий на Купянском направлении артиллерий группировки войск «Запад» вскрыта и уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа в районе населенного пункта Новоселовское (ЛНР); сорваны две попытки противника провести ротацию подразделений на передовых позициях в районе населенных пунктов Новомлынск и Тимковка (Харьковская область); в полосе обороны Первой танковой армии уничтожен минометный расчет ВСУ в районе населенного пункта Вишневое (Запорожская область).