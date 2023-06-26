Минск будет получать российский газ по самой низкой цене для третьих стран до 2031 года

Посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой заявил, что республика будет закупать газ из России по самой низкой цене для третьих стран в ближайшие семь лет.

Слова Крутого приводит Telegram-канал белорусской дипмиссии.

«Есть решение Владимира Владимировича Путина, чтобы Беларусь в рамках долгосрочного контракта с "Газпромом" до 2031 года имела самую низкую цену газа в мире для третьих стран», — сказал дипломат.

Он отметил, что в настоящий момент Минск получает газ из РФ по цене $128,52 за тысячу кубометров; президенты России и Белоруссии договорились не корректировать эту цену в течение трех лет.

В конце февраля Россия и Белоруссия подписали протокол, определяющий порядок формирования цен при поставке газа в республику и транспортировке по ее территории с 1 августа 2022 года по 31 декабря 2025-го включительно. С апреля 2022-го Минск перешел на оплату газа в российских рублях.