Мишустин поручил Хуснуллину взять под контроль вопрос восстановления дорог после периода КТО

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями обсудил текущую ситуацию в стране.

Председатель правительства поручил вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину держать на особом контроле восстановление дорог, поврежденных во время попытки вооруженного мятежа.

«Марат Шакирзянович, по вашей линии — пожалуйста, возьмите под контроль вопрос восстановления дорожных объектов. Мы в контакте. Знаю, что вы уже этим занимаетесь», — заявил Мишустин, обращаясь к Хуснуллину.

Премьер отметил, что сегодня Россия переживает важный период своей истории.

«Против нас направлена, как отметил президент, фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. По сути идет борьба за право выбирать собственный путь, исходя из национальных интересов на благо своего народа», — сказал глава российского кабмина.

По словам Мишустина, главное в этих условиях — обеспечить суверенитет и независимость государства, а также безопасность и благополучие граждан. «Для этого особенно важна консолидация всего общества. Нужно действовать вместе, одной командой и сохранять единство всех сил, сплотившись вокруг президента. Принимать выверенные совместные решения для эффективного выполнения задач, которые поставлены главой государства», — подчеркнул премьер-министр.

Мишустин отметил, что в период попытки дестабилизировать внутреннюю ситуацию члены правительства находились на своих рабочих местах и под руководством главы государства принимали все меры, чтобы не допустить усугубления обстановки и защитить граждан от возможных угроз. Он поблагодарил вице-премьеров за слаженную работу.