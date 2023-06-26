Киевский режим договорился с ЮНЕСКО о вывозе в музеи Европы христианских ценностей Киево-Печерской лавры, в том числе хранящихся в обители святых мощей.

Об этом сообщил глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин, его заявление распространило пресс-бюро ведомства, передает ТАСС.

«По данным СВР, между киевскими властями и представителями ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе с территории Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей, и последующей передаче их музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом "спасения от российских ракетных ударов"», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что уже проведена опись церковного имущества, выделены средства для перевозки грузов, подготовлены автомобили, оснащенные специальными рефрижераторными установками.

До главы Украинской православной церкви митрополита Онуфрия при этом доведено, что иконы, мощи и утварь будут перемещены временно, якобы для сохранности, «до тех пор, пока ситуация на Украине не вернется в нормальное русло», отмечают в СВР, выражая уверенность в том, что возвращение реликвий отнюдь не входит в планы Запада и Киева.

«Покушение еретиков на Киево-Печерскую лавру — логичное продолжение истории с тайным вывозом с территории Украины древнейших византийских икон, выставленных с 14 июня 2023 года во французском Лувре. Эта спецоперация была организована при посредничестве действующей в координации с ЮНЕСКО швейцарской НПО "Международный альянс по защите культурного наследия в зонах конфликтов" (руководитель — частный американский коллекционер Т. Каплан)», — указали в российской внешней разведке.

Глава СВР напомнил, что эти иконы глава Русской духовной миссии в Иерусалиме епископ Порфирий в середине XIX века получил в дар от Синайского монастыря Святой Екатерины. В 1940 году советские власти передали их в собрание Киевского музея западного и восточного искусства, в котором они хранились после Великой Отечественной войны.

«Вопиющая ситуация вокруг православного наследия — убедительное свидетельство того, что Украина нужна западным элитам исключительно как таран против России и средство обогащения. По их расчетам, чем разрушительнее и продолжительнее окажется украинский конфликт, тем больше ценностей они смогут, если называть вещи своими именами, украсть», — подчеркнули в СВР, обращая внимание на то, что если для Запада эти реликвии — «всего лишь дорогостоящие "артефакты"», то для русского мира они являются бесценными святынями, а защита Киево-Печерской лавры имеет для России «глубинное духовное измерение».

«А значит, наша решимость довести до конца специальную военную операцию становится только тверже», — заключили в СВР.