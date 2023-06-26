Европа разработала новые политтехнологии нацизма

То, что Запад сделал ставку на переписывание истории и разжигание этнической нетерпимости на постсоветском пространстве, финансировал нацистские организации, стало заметно еще в прошлом веке, но в России, по мнению директора фонда «Историческая память» Александа Дюкова, к этому долгое время относились слишком равнодушно.

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По сути, тревогу начали бить только после государственного переворота на Украине. Сейчас на фронтах СВО мы решаем те проблемы, которые сначала не хотели замечать, а потом не смогли решить методами мягкой силы, отметил он на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), состоявшемся в День памяти и скорби 22 июня.

«СВО – только один из способов решения проблемы, но очень важно предотвратить аналогичное с Украинскими событиями развитие ситуации в других государствах, граничащих с Россией, – сказал Дюков во время круглого стола. – Нужна более последовательная работа по демонтажу прозападных нацистских сил, чтобы не допустить того, что случилось на Украине».

«Вместе с коллегами из Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, мы с 2014 года проводим много времени в Донбассе, и с киевским режимом уже давно все было понятно. Как сказала одна женщина: "Если вам говорят, что будут вас убивать – верьте им ". Они совершенно не скрывали, что будут резать русских на украине, пока не вырежут всех, а потом согласно заветам Бандеры дойдут до Кавказа, осуществляя геноцид народов, – говорит директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Российской Федерации Максим Григорьев.

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Продолжая мысль Дюкова, Григорьев считает: в России слишком поздно смогли поверить в то, что Запад умышленно использует нацизм для борьбы с нашей страной.

Заместитель председателя Комитета Госудумы по информационной политике Олег Матвейчев полагает, что нацизм после поражения в 1945 году не исчез, а затаился в некоторых западных элитах, как и надежда взять у нашей страны реванш за нанесенное поражение во Второй мировой войне.

«Когда мы говорим о нацизме на Украине, то не проводим аналогию с гитлеровским нацизмом, нет. Но это один и тот же нацизм, с одними и теми же корнями, – говорит политик. – Гитлеровский нацизм был создан и теоретически, и физически на деньги англосаксов. Первые нацистские теории получили распространение в ХIХ веке в Англии, а оттуда они попали в Германию и Польшу (включая Украину). Гитлер пришел к власти в Германии при помощи английских и американских помощников, их бизнеса и СМИ. После разгрома фашистской Германии огромный поток нацистский преступников пошел спасаться через западные страны, Ватикан, Швейцарию, и осел в Латинской Америке, США и Канаде».

По словам законодателя, именно в Канаде бандеровцы свили свое гнездо и на протяжении всей Холодной войны растили себе смену, печатали свои книги и готовились вернуться. В то же самое время именно на западной Украине было наиболее негативное отношение к бандеровцам, пока там оставалось поколение, которое помнило их зверства. К моменту перестройки это поколение физически почти ушло, а из Канады хлынул мутный поток хорошо оплачиваемых западом бандеровских агитаторов.

«В 90-е годы нацистские партии набирали всего по три процента на выборах, но они получали такое внимание Запада, как будто являются правящими. Стояла цель – взрастить поколение, которое пойдет за новым Гитлером, – говорит Матвейчев. По его словам, подобная работа шла не только на Украине, но и в Прибалтике, и в Польше, но особенно щедро Британия и США финансировали именно украинских нацистов, потому что эта страна географически удобнее других для нападения на Россию.

По мнению законодателя, нацизм опасен прежде всего для самой Европы. В 2020 году в ООН против российской резолюции о недопустимости героизации нацизма проголосовала только одна европейская страна – Украина. Что с ней стало – мы видим. Сейчас в поддержку нацизма по аналогичным резолюциям голосуют уже и Германия, и другие европейские страны.

Участники круглого стола выделили два механизма фашизации Европы. Это переписывание истории, которое, по мнению военного историка Андрея Сементковского, началось с создания учебников для стран постсоветского пространства и бывшего Варшавского договора за счет западных грантов. Искажая «биографию» восточных партнеров России и демонизируя Москву, западные «ученые» добились того, что искаженная история, которая фабриковалась специально для «восточного употребления», постепенно стала восприниматься, как правда и на самом Западе.

На вторую составляющую обратил внимание Максим Григорьев. Речь о невозможности доносить хотя бы относительно объективную информацию через западные СМИ. Не называя имени, участник Международного общественного трибунала рассказал о судьбе одного из французских журналистов, который работал в зоне СВО как на украинской, так и на российской сторонах фронта. На родине его репортажи отказывались публиковать, а когда он во Франции стал настаивать на том, чтобы его наблюдения были преданы огласке, то его просто арестовали. В Германии же рассказ о преступлениях современных нацистов, по словам Григорьева, и вовсе приравняли к уголовному преступлению.

Принципы заражения умов нацизмом, как представляется, остались неизменными с тридцатых годов прошлого века. Их, пожалуй, можно описать двумя ключевыми фразами. Первая принадлежит Гитлеру: «Чем чудовищнее ложь, тем скорее надо найти другого лжеца», но более известна в интерпретации Геббельса: «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят». Вторая прозвучала из уст гуманиста, драматурга Бернарда Шоу: «Самое большое преступление – безнаказанность». В одной из последних пьес драматурга звучит фраза о том, что только ослепленные массы обманутых и уверенных в своей безнаказанности людей могут выбирать себе в правители таких, как Гитлер.

И сейчас на Украине, а попутно и по всей Европе, насаждение нацизма происходит примерно так. Сначала – ложь об истории, о России, о россиянах и русских. Потом - насаждение уверенности, что убивать русских – это не преступление, за это не накажут. А новые технологии распространения лживой информации через сети делают этот гибельный процесс быстрее и «эффективнее». И, конечно, очень печально, что Запад вновь становится на тропу нацизма, которая уже приводила его к катастрофе, а прекрасные новые технологии, изначально предназначенные для того, чтобы люди лучше понимали друг друга, используются для разжигания национальной ненависти.