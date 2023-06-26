Названы самые частые причины отказов в кредитах предпринимателям

Отрицательные решения по выдаче кредитов представителям малого и среднего предпринимательства (МСП) банки чаще всего выносят из-за небольшого срока ведения бизнеса, а также при наличии долгов по налогам и просрочек по долгам, сообщили в пресс-службе Корпорации МСП.

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«Вопрос, почему кредитные организации выносят отрицательные решения по обращениям бизнеса, возглавляет список самых популярных вопросов от предпринимателей. Первая причина — срок ведения бизнеса. Чаще всего кредиты одобряют компаниям, которые работают на рынке более шести месяцев. Есть предложения и для бизнеса на старте, но такому предпринимателю, скорее всего, не одобрят большую сумму, а если и одобрят, то под высокий процент. Второе — финансовое состояние бизнеса. У вас не должно быть долгов по налогам и, если в вашей кредитной истории или истории компании есть сведения о просрочках, то в финансировании откажут», — заявил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

При этом он отметил, что ни один банк никогда не раскроет всех оснований для отказов по соображениям безопасности. Это необходимо, чтобы мошенники не смогли проанализировать алгоритмы оценки потенциальных заемщиков и понять, как можно обмануть систему. Исаевич также подчеркнул, что любая попытка заемщика обмануть кредитную организацию — это верный путь испортить с отношения не только с ней, но и со всей банковской системой из-за попадания в черный список.

