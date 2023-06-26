Преимущества электрических штабелёров, какой купить?

Когда дело доходит до покупки оборудования для склада, у руководителя компании не всегда есть время разбираться в его характеристиках. Поэтому предлагаем прислушаться к рекомендациям, которые позволят сократить время на поиск и выбор штабелёра.

Электрические штабелёры – это погрузочно-разгрузочные устройства, которые применяется для перемещения и штабелирования поддонов на складах. Они отличаются от ручных, наличием электрического привода, что обеспечивает большую производительность и маневренность.

Преимущества

Основным узлом штабелёра является электрический привод, не использующий бензин, газ или другое топливо. Что даёт ряд преимуществ. Разберем основные.

Высокая производительность

Штабелёры обеспечивают высокую производительность за счет мощного электромотора, который позволяет поднимать и быстро перемещать различные грузы. За одну рабочую смену можно выполнить больше задач, чем с использованием ручных гидравлических штабелёров.

Экономичность и экологичность

Электрические штабелёры дешевле в эксплуатации. Они не требуют затрат на топливо и масло. Не выделяют вредных выхлопных газов, что делает их безопасными для работы в закрытых пространствах. Современные аккумуляторы имеют больший срок службы и легко заряжаются.

Маневренность и удобство

Электрические штабелёры более компактны и имеют меньший вес, по сравнению с погрузчиками, это помогает им маневрировать в тесных складских пространствах. Простое и удобное управление, ручка-манипулятор, позволяет легко справляться с подъемом, опусканием груза и движением штабелёра. Некоторые штабелёры оснащаются откидной или жестко закрепленной площадкой для оператора, что улучшает возможности оператора и увеличивает скорость работы.

Безопасность и надежность

Все модели обладают высокой степенью безопасности, так как имеют: защитные элементы, тормозную систему, системы экстренной остановки и отключения, которые обеспечивает плавное движение и точное торможение. Надёжность штабелёров заложена в самой конструкции, она предполагает прочные опорные вилы, которые повышают устойчивость оборудования при подъеме грузов. Мачта, на которой расположены вилы, выполнена из прочных материалов, защитные сетки не загораживает обзор оператору.

Особенности

Электрические штабелёры имеют различные модификации в зависимости от целей применения и условий работы. Среди основных особенностей можно выделить:

Тип привода. Сопровождаемый или самоходный.

Сопровождаемые, применяют на складах среднего и малого размера. Самоходные, способны передвигаться самостоятельно вместе с оператором. Они подходят для работы, требующей перемещения груза на большие расстояния.

Высота подъема.

Зависит от типа мачты. Мачта может быть одно-, двух-, трех- или четырех секционной. Чем больше секций, тем выше может подниматься груз, но тем меньше становится устойчивость штабелера.

Грузоподъемность.

Зависит от мощности привода и размера вил. Грузоподъемность может изменяться от 0,5 до 5 тонн. Чем больше грузоподъемность, тем больше размер и вес штабелёра.

Какие критерии влияют на выбор штабелёра?

- Цели и задачи. Обратите внимание, для каких задач требуется штабелёр: перевозка грузов на короткие или длинные расстояния, для работы в тесных или просторных помещениях, для подъема грузов на большую или малую высоту.

- Условия работы склада: размер и тип пола, наличие и высота стеллажей, интенсивность грузооборота, температура и влажность воздуха.

- Бюджет. Сориентируйтесь, сколько вы готовы потратить на покупку: нового или бывшего в употреблении, с гарантией или без нее, с доставкой или самовывозом.

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Заключение

Хотите быстро перемещать грузы на небольшие расстояния, поднимать их на стеллажи или снимать, вам подойдёт электрический штабелёр с электроприводом или сопровождаемый. Самоходные штабелёры - это современные погрузочные устройства, которые справятся с большим объёмом работ.