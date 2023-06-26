Разнообразный шоппинг: россияне перестали скупиться

Россияне в неделю посещают в среднем около восьми магазинов и покупают товары из четырех-пяти категорий. По данным СберИндекса, граждане стали тратить больше денег и в большем количестве торговых точек, чем в прошлом и позапрошлом годах. Это важнейшие метрики для оценки состояния домохозяйств и уверенности потребителей в завтрашнем дне, сообщает пресс-служба Сбера.

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«Сейчас наблюдается усиление интереса россиян к разнообразному шопингу. В январе – мае 2023 года индекс, отражающий разнообразие категорий товаров, составил 112 пунктов, что выше аналогичных уровней 2022 и 2021 гг. Как отмечает СберИндекс, сейчас россияне тратят больше средств и более разнообразно, т. е. более равномерно распределяют потраченные рубли по большему количеству категорий/торговых точек одновременно. В неделю россияне в среднем покупают товары из 4−5 различных категорий и посещают около восьми различных магазинов», — сообщили в пресс-службе.

По данным аналитического портала Сбера, наибольшее разнообразие в покупках наблюдается у людей 25−65 лет. Наименьшее — у покупателей 65+, они посещают около пяти торговых точек и покупают товары примерно из трех категорий.

Сильнее всего за два года среднее количество посещаемых магазинов выросло у жителей Тывы (с 6 до 8), Калининградской области и Санкт-Петербурга (с 7 до 9). При этом, в целом россияне все больше предпочитают покупать на маркетплейсах: доля 20 крупнейших торговых точек на российском уровне выросла с 5% до 12%.

«Количество посещаемых россиянами магазинов, их разнообразие и широта спектра покупаемых товаров — важнейшие метрики для оценки состояния домохозяйств и уверенности потребителей в завтрашнем дне. Рост обоих показателей в 2023 году указывает на возросшую склонность россиян активизировать свое потребительское поведение и тратить большую сумму денег на большее число категорий товаров в большем числе торговых точек», — резюмировали в СберИндексе.

