Развлекательные программы в отелях Шарм-Эль-Шейха

Шарм–эль-Шейх — самый популярный курорт на Красном море. Сюда съезжаются туристы со всего мира, чтобы покупаться в самом чистом и красивом море на Земле, насладиться видами коралловых рифов, поплавать вместе с яркими, разноцветными рыбками. Также туристов привлекает сравнительно недорогой, качественный отдых.

В Шарм-эль-Шейхе огромное количество отелей с разной звездностью. И в каждом из них вас ждет дружелюбное отношение персонала, высокий уровень сервиса и аниматоры, которые на протяжении всего дня и вечера развлекают туристов. Если вы подбираете отель для своего отдыха, путевка в Шарм-Эль-Шейх на сайте BRONIX ждет вас по лучшим ценам.

Развлечения на пляже

В Египет все отдыхающие едут за морем, солнцем и красивым загаром. Есть, конечно, и такие, которые предпочитают проводить время возле бассейна. Но, обо всем по-порядку. Сначала рассмотрим, чем можно заняться на пляже.

Практически каждый отель имеет свой дайвинг-центр. И если вы никогда не пробовали погружаться на несколько метров под воду, самое время и место здесь это попробовать. Ощущения невероятные! Погружение с аквалангом будет осуществляться под контролем опытного инструктора, который предварительно проведет инструктаж и пробное погружение в бассейне отеля. Если вы с собой не захватили маску и ласты, их можно тут же взять напрокат или купить в магазине отеля.

Очень часто на отельных пляжах предлагают водные развлечения:

полет на парашюте над морем со стартом и приземлением на катер;

катание на «банане», «таблетке»;

катание на лодке с прозрачным дном по рифу, разглядывая разноцветных рыбок.

Гостиницы Шарм-эль-Шейха с красочным коралловым рифом и ярким подводным миром:

Tropitel Dahab Oasis 4*;

Continental Plaza Beach & Aqua Park Resort 5*;

Domina Coral Bay Harem 5*;

Sunrise Remal Resort (Ex. Melton Tiran Resort) 4*;

Amphoras Aqua (Ex. Shores Golden) 4*;

Palma Di Sharm (Ex. Hostmark Palma Di Sharm) 4*;

Grand Oasis 4*;

Sierra Sharm 5*;

Concorde El Salam 5*;

Reef Oasis Blue Bay Resort & Spa 5*;

Sunrise White Hills Resort 5*;

Sultan Gardens Resort 5*;

Baron Palms 5*;

Four Season Resort Sharm El Shiekh 5 *;

Albatros Palace Sharm El Sheikh 5;

Sunrise Remal Beach (Ex. Melton Beach) 5*;

Jaz Fanara Resort 4*;

Monte Carlo Sharm El-Sheikh (Ex-The Ritz-Carlton) 5*.

Для тех отдыхающих, кто любит проводить время возле бассейна, обычно группа аниматоров устраивает водные развлечения, например, водное поло, аквааэробику. Во многих отелях есть водные горки, а некоторые даже могут похвастаться собственным аквапарком. Такие отели прекрасно подойдут для отдыха с детьми.

Отели Шарм-эль-Шейха с аквапарками:

Panorama Naama Heights 4*;

Xperience Kiroseiz Premier 5*;

Sea Beach Resort & Aqua Park (Ex-Tropicana Sea Beach) 4*;

Nubian Village 5*;

Albatros Royal Moderna;

Albatros Aqua Blu 4*;

Albatros Palace Sharm El Sheikh 5*.

Развлекательные программы с командой аниматоров

В каждом отеле присутствует своя команда аниматоров, которая активно развлекает туристов. В утреннюю и дневную программу обычно включаются различные активности, которые проходят или возле бассейна, или на пляже, такие как утренняя гимнастика, восточные танцы, зумба, йога, дартс, пляжный волейбол, аквааэробика и др.

Вечером в отелях проводятся тематические шоу и конкурсы, с участием отдыхающих. Также проходят различные концертные программы с участием профессиональных актеров, фокусников и танцовщиц. Очень популярны во многих отелях пенные вечеринки, на которых любят повеселиться и взрослые, и дети. Вечерняя программа часто заканчивается дискотекой.