Развлекательные программы в отелях Шарм-Эль-Шейха

Шарм–эль-Шейх — самый популярный курорт на Красном море. Сюда съезжаются туристы со всего мира, чтобы покупаться в самом чистом и красивом море на Земле, насладиться видами коралловых рифов, поплавать вместе с яркими, разноцветными рыбками. Также туристов привлекает сравнительно недорогой, качественный отдых.
В Шарм-эль-Шейхе огромное количество отелей с разной звездностью. И в каждом из них вас ждет дружелюбное отношение персонала, высокий уровень сервиса и аниматоры, которые на протяжении всего дня и вечера развлекают туристов. Если вы подбираете отель для своего отдыха, путевка в Шарм-Эль-Шейх на сайте BRONIX ждет вас по лучшим ценам.
Развлечения на пляже
В Египет все отдыхающие едут за морем, солнцем и красивым загаром. Есть, конечно, и такие, которые предпочитают проводить время возле бассейна. Но, обо всем по-порядку. Сначала рассмотрим, чем можно заняться на пляже.
Практически каждый отель имеет свой дайвинг-центр. И если вы никогда не пробовали погружаться на несколько метров под воду, самое время и место здесь это попробовать. Ощущения невероятные! Погружение с аквалангом будет осуществляться под контролем опытного инструктора, который предварительно проведет инструктаж и пробное погружение в бассейне отеля. Если вы с собой не захватили маску и ласты, их можно тут же взять напрокат или купить в магазине отеля.
Очень часто на отельных пляжах предлагают водные развлечения:
- полет на парашюте над морем со стартом и приземлением на катер;
- катание на «банане», «таблетке»;
- катание на лодке с прозрачным дном по рифу, разглядывая разноцветных рыбок.
Гостиницы Шарм-эль-Шейха с красочным коралловым рифом и ярким подводным миром:
- Tropitel Dahab Oasis 4*;
- Continental Plaza Beach & Aqua Park Resort 5*;
- Domina Coral Bay Harem 5*;
- Sunrise Remal Resort (Ex. Melton Tiran Resort) 4*;
- Amphoras Aqua (Ex. Shores Golden) 4*;
- Palma Di Sharm (Ex. Hostmark Palma Di Sharm) 4*;
- Grand Oasis 4*;
- Sierra Sharm 5*;
- Concorde El Salam 5*;
- Reef Oasis Blue Bay Resort & Spa 5*;
- Sunrise White Hills Resort 5*;
- Sultan Gardens Resort 5*;
- Baron Palms 5*;
- Four Season Resort Sharm El Shiekh 5 *;
- Albatros Palace Sharm El Sheikh 5;
- Sunrise Remal Beach (Ex. Melton Beach) 5*;
- Jaz Fanara Resort 4*;
- Monte Carlo Sharm El-Sheikh (Ex-The Ritz-Carlton) 5*.
Для тех отдыхающих, кто любит проводить время возле бассейна, обычно группа аниматоров устраивает водные развлечения, например, водное поло, аквааэробику. Во многих отелях есть водные горки, а некоторые даже могут похвастаться собственным аквапарком. Такие отели прекрасно подойдут для отдыха с детьми.
Отели Шарм-эль-Шейха с аквапарками:
- Panorama Naama Heights 4*;
- Xperience Kiroseiz Premier 5*;
- Sea Beach Resort & Aqua Park (Ex-Tropicana Sea Beach) 4*;
- Nubian Village 5*;
- Albatros Royal Moderna;
- Albatros Aqua Blu 4*;
- Albatros Palace Sharm El Sheikh 5*.
Развлекательные программы с командой аниматоров
В каждом отеле присутствует своя команда аниматоров, которая активно развлекает туристов. В утреннюю и дневную программу обычно включаются различные активности, которые проходят или возле бассейна, или на пляже, такие как утренняя гимнастика, восточные танцы, зумба, йога, дартс, пляжный волейбол, аквааэробика и др.
Вечером в отелях проводятся тематические шоу и конкурсы, с участием отдыхающих. Также проходят различные концертные программы с участием профессиональных актеров, фокусников и танцовщиц. Очень популярны во многих отелях пенные вечеринки, на которых любят повеселиться и взрослые, и дети. Вечерняя программа часто заканчивается дискотекой.