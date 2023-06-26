«Роскосмос» в июле заключит с африканскими странами соглашение о полномасштабном сотрудничестве

«Роскосмос» готовится заключить с африканскими странами полномасштабное соглашение о сотрудничестве.

Об этом рассказал глава госкорпорации Юрий Борисов, сообщили в ее пресс-службе. Накануне, 25 июня, делегация «Роскосмоса» во главе с Борисовым посетила Египет.

«Мы проводим турне по странам Африки и договорились с коллегой из Египетского агентства о том, что подготовим полномасштабное соглашение, охватывающее широкий спектр возможного взаимодействия в космической отрасли», — приводятся в сообщении слова Борисова.

Уточняется, что соглашение между странами Африки и «Роскосмосом» планируется подписать на форуме «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге, который пройдет 27-28 июля.

«Сегодня космическая программа Египта — один из амбициозных проектов руководства республики. Ее результатом должно стать повышение роли Египта в области научных исследований и инноваций», — отмечают в «Роскосмосе».

Сообщается, Юрий Борисов обсудил с главой Египетского космического агентства Шерифом Седки «необходимые в практическом отношении принципы и нормы», необходимые для развития российско-египетского сотрудничества в области исследования и освоения космического пространства, производства и запуска космических аппаратов, развития пилотируемой программы и наземной космической инфраструктуры.